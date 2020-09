Lidisy Cardona, de locutora a emprendedora gracias a su propia marca ‘Reason Natural’⁣

Redacción. ⁣

⁣

“Todo pasa por una razón”, esta es la frase con la que la sampedrana Lidisy Cardona (25) se motiva todos los días para poder empezar una nueva jornada en su emprendimiento: ‘Reason Natural”. ⁣

Inicios⁣ ⁣

La joven emprendedora nos comenta cómo inició su nuevo proyecto, el cual ya lleva 1 año en el mercado. “Empecé como clienta de jabones. La persona que me vendía me ofreció enseñarme y aproveché la oportunidad. Me dio mucha ilusión y me inspiré en hacer variedad de estos productos con ingredientes beneficiosos y sobre todo que dieran resultados”. ⁣

⁣

Cardona, quien es exlocutora de radio, ofrece al público una serie de productos de belleza, como ser: jabones naturales (café, uva, sabila, romero, menta, cúrcuma, etc.); exfoliantes (corporal, facial, labial y capilar); tónicos faciales; crema humectante; shampoo y acondicionador.⁣

⁣

⁣

Los productos de ‘Reason Natural’ son creados por la misma joven y destaca que son hechos con mucha dedicación y esmero para así ofrecer algo de calidad. “La elaboración es un reto y concentración, ya que necesito tiempo y bien calculado para poder obtener y mantener el producto que a la gente le gusta, en todos me empeño mucho”. Además, la emprendedora destaca la participación de su diseñadora Isis Matamoros, quién se encarga de elaborar los diseños de la marca y a la cual Lidisy, considera ‘su ángel’.⁣



⁣

Su familia ha sido un gran apoyo, de hecho, entre risas relata que los usa como embajadores de su marca, para poder vender más. “Mi familia ha sido demasiado para mi, gracias a Dios ellos no me ponen duda, o tal vez sí, pero no me lo dicen (risas). Son mis “influencers”. Los considero mi fuente de energía y mi refugio, porque no siempre nos va bien y aún así están ahí”.⁣⁣

Contacto⁣

⁣

Si deseas adquirir o ver todos los beneficios de sus productos puedes escribir o llamar al siguiente número: +504 3177-1994 o seguirlos en su sus redes sociales: @reasonnatural. ⁣

⁣

La joven junto a su esposo -dueño de una barbería- están elaborando una nueva línea de cosméticos para hombres. “Actualmente elaboro productos para hombres, como cera y aceites para cabello y barba. Tengo la bendición de tenerlo a él, me da ánimos en todo momento, es una alegría que también sea parte de esto”, señaló.⁣

⁣





Finalmente la sampedrana envía un mensaje a todos los emprendedores; los motiva a que no pierdan la fe. “Esta pandemia nos ha afectado a todos como ya sabemos; solo puedo decir que confiando en Dios salimos victoriosos, la clave es orar y accionar”, concluyó.⁣

⁣

Buscando emprendedores ¿Eres emprendedor y deseas dar a conocer tu historia o idea de negocio? Solo envíanos un mensaje con tu información al siguiente correo emprendedores@laprensa.hn⁣