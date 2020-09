Consejo Nacional Electoral pide ajustar plazos del cronograma electoral

Tegucigalpa, Honduras.

Sin la aprobación de la nueva Ley Electoral en el pleno del Congreso Nacional y en medio de una emergencia sanitaria provocada por el covid-19, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó anoche a los hondureños a elecciones primarias.

En cadena nacional, la consejera presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, dijo que la convocatoria se realiza bajo el artículo 115 de la vigente Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, el cual establece que la convocatoria a elecciones primarias debe hacerse seis meses antes del proceso electoral.

“Reitero que hoy sin más alternativa que atender al cumplimiento de la vigente Ley, desde la presidencia del CNE, en seguimiento al acuerdo de convocatoria aprobado por unanimidad, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, me corresponde convocar a los partidos políticos legalmente inscritos a elecciones primarias”.

Los cargos a elección popular que elegirán los hondureños el 14 de marzo de 2021 son los candidatos de los partidos a Presidente y tres designados a la Presidencia de la república, a 20 diputados propietarios al Parlacen, a 128 diputados del Congreso Nacional, a 298 aspirantes a alcaldes y a 2,142 regidores municipales.

Para saber 1. De acuerdo con el cronograma electoral, el 13 de noviembre comienza el período de solicitud de inscripción de candidatos de los movimientos políticos ante el CNE por medio de la autoridad central de los partidos políticos. . 2. El 23 de diciembre, el CNE resolverá la inscripción de los movimientos políticos. El CNE debe emitir resolución aprobando o denegando las solicitudes de inscripción. Un día después se realizará el sorteo para la ubicación de los movimientos en las papeletas en cada partido. 3. Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional, dijo que se espera que esta semana se retome la discusión de la nueva Ley Electoral; sin embargo, eso dependerá de los acuerdos a los que lleguen los diputados de los partidos Liberal y Libre.

La nueva presidenta del CNE pidió a los movimientos de cada partido político que se inscriban para participar en los comicios internos y respetar la participación de las mujeres. “Quiero resaltar que las nóminas a cargos de elección popular deben respetar y cumplir el principio de paridad y el mecanismo de alternancia, previstos en la ley. Hondureños y hondureñas, la historia electoral de nuestro país debe comenzar a escribirse de nuevo”, agregó.

En las elecciones primarias participarán los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre), que son los que cuentan con una variedad de precandidatos a la Presidencia. Los restantes 11 partidos oficialmente inscritos en el CNE no tienen una fuerte base partidaria y únicamente participarán en las elecciones generales del último domingo de noviembre.

Nueva ley

Los diputados del Congreso todavía no se ponen de acuerdo para aprobar la nueva Ley Electoral, por lo que la consejera presidenta envió un mensaje al pleno para garantizar las elecciones con el censo electoral definitivo actualizado y depurado. “El censo electoral definitivo, con el que los ciudadanos acudirán a las urnas a elecciones primarias e internas debe ser el censo actualizado, limpio... No se pretende, ni por asomo, que los ciudadanos concurran a votar con listados provisionales. Para lograrlo se requiere que la ley revise y ajuste los plazos del cronograma electoral”.

Hall agregó que le preocupa que no se haya aprobado aún la nueva ley. “Este no es el escenario que esperábamos. Hoy debería marcarse el inicio de una fiesta cívica, de renovación interna de los partidos políticos... Hubiese sido preferible actuar bajo el marco jurídico de una nueva Ley Electoral ya aprobada. No deja de ser motivo de preocupación general no contar todavía con ese marco jurídico”. Hizo un llamado al pleno del Congreso que en un acto de confianza se agilice la aprobación de la nueva ley.

“El país requiere de actos que generen confianza. Saber que, en el más corto plazo posible, las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional arribarán a consensos necesarios en aras del bien nacional, que permitan contar con una Ley Electoral definitiva”.