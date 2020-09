A falta de chófer en la Cruz Roja, alcalde de Trinidad traslada a paciente con COVID-19

Santa Bárbara, Honduras.

Una ejemplar acción de Leopoldo Regalado, alcalde de Trinidad, Santa Bárbara, zona occidental de Honduras, está recorriendo las redes sociales en donde los usuarios aplauden su ejemplo y animan a otros servidores públicos a hacer lo mismo.



Y es que Regalado, ante la falta de un chófer en la Cruz Roja y la necesidad de trasladar de emergencia a un paciente con COVID-19 hasta el hospital, no dudó en colocarse el traje de bioseguridad y tomar el volante para auxiliar a este ciudadano.



En las imágenes se puede ver como el edil se coloca el traje de bioseguridad para cumplir con el protocolo establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y toma el asiento del conductor de la ambulancia.

Además lea: Honduras eleva a amarilla alerta en tres departamentos por intensas lluvias



El personal que normalmente asiste a estos pacientes también acompañó al alcalde, quienes también llevaban el equipo necesario.

Regalado dijo a Diario LA PRENSA, que antes de ser alcalde sirvió por 20 años en la Cruz Roja, por lo que tenía dobles razones para actuar de esa manera.

"Estabamos supervisando el triaje para los pacientes con COVID-19 y en ese momento necesitaban trasladar con urgencia a una persona y el conductor de la ambulancia no estaba porque la noche de ayer había tenido una larga jornada. Entonces, como socorrista que soy no me podía quedar con los brazos cruzados".

Además, detalló que hace dos meses estuvo al borde la muerte por la pandemia y que además fue un acto de humanidad, ya que sabe lo que es padecer la enfermerdad.

"Fui asintomático, pero de un momento a otro mi salud se complicó y me trasladaron de emergencia a San Pedro Sula, estuve internado cuatro días y gracias a Dios me recuperé".

Enfatizó que solamente buscó ser solidario, ya que esta persona necesitaba atención urgente.

Los internautas aplauden la labor del alcalde y le animan a que continúe sirviendo a sus pobladores.



"Buena acción del señor alcalde. Es la oportunidad que los gobiernos locales para que se sumen a exigir el cumplimiento del derecho a la salud", escribió María Gutierrez, una usuaria en redes sociales.





"Que tristeza este sistema de salud de nuestro país. Pero sí se merece resaltar el buen desempeño de este alcalde esto si es servir al pueblo", compartió Wilmer Amaya.



Otros, en cambio, le piden al alcalde que ojalá no se trate solo de una campaña política, pues sostienen que el pueblo necesita líderes verdaderos.



"Seguro quiere ganar las elecciones. Y por otro lado, él como autoridad debe supervisar que los servicios sanitarios de su comunidad sean competentes", escribió Oscar Zelaya.

Ante estos comentarios Regalado expresó, que ni siquiera sabe si volverá a participar en las próxmas elecciones, pero sostiene que quienes lo conocen saben que siempre ha buscado trabajar sinceramente por sus ciudadanos.



Sin embargo, la mayoría de los comentarios en redes sociales para aplaudir la labor de Regalado.