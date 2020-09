Usuarios pueden adelantar cita para pasaportes en línea

San Pedro Sula, Honduras.

Solicitar adelanto de cita para tramitar el pasaporte ahora se puede hacer en línea, lo que ahorra tiempo y dinero a los usuarios.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha habilitado en su página oficial www.inm.gob.hn varios trámites para simplificar los procesos a la ciudadanía.

El más reciente es que los usuarios ya no tienen que ir hasta las oficinas a solicitar el adelanto de cita, mejor conocido como cita de emergencia, ahora pueden hacerlo ingresando a la página oficial y dando clic en la Aplicación en Línea de Atención Migratoria (Alam).

LEA: Policía lleva alegría a niños en San Pedro Sula

Cabe destacar que el proceso habitual es que los ciudadanos lleguen con la cita comprada en el banco a las oficinas ubicadas en el edificio de Híper Antorcha a solicitar la cita de emergencia. Si el personal de Migración aprueba el adelanto de fecha, el usuario retorna al banco a pagar $20 adicionales (L493 aproximadamente) y con ese recibo regresa a las oficinas a tramitar el pasaporte.

Por medio de la aplicación Alam, las personas harán la solicitud en línea y solo se presentarán a las oficinas con el recibo ya pagado a tramitar el pasaporte.

Lisandro Vallecillo, gerente de comunicaciones del INM, informó que solo deben llenar un sencillo formulario en donde deben argumentar el porqué están solicitando un adelanto de cita.

Entre las justificaciones aceptadas por el INM figuran motivos laborales, de estudio o de salud.

“En las oficinas solo tardan 40 minutos en recibir el pasaporte. Ya tenemos usuarios que han adelantado su cita en línea”, dijo Vallecillo.

Otros servicios en línea disponibles son la solicitud de permiso especial de permanencia, solicitud de renovación de permiso especial de permanencia y solicitud de constancias varias. Asimismo, la renovación de carnet y prórroga de estadía para la comunidad extranjera en el país.

Vallecillo dijo que actualmente están atendiendo a un promedio de 110 personas en la oficina de San Pedro Sula; con citas de emergencia atienden a un máximo de 20 personas.



Si el banco le extiende la cita el día que no le corresponde circular su cita le sirve como salvoconducto ante las autoridades. Piden a la ciudadanía presentarse a la hora que se les indica y no antes. El horario es de 9:00 am a 3:00 pm.