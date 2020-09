Iglesia Católica no pidió bono solidario al gobierno, aclara cardenal Rodríguez

Tegucigalpa.



La polémica y distintas reacciones no se hicieron esperar luego de que el gobierno de Honduras anunciara un bono solidario para los pastores y sacerdotes del país, que se encuentren en calamidad económica a causa de la pandemia.



El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga aclaró ayer que la Iglesia Católica no pidió tal bono para los sacerdotes hondureños.



"No creo que sea por maldad pero a veces hay equívocos que hacen daño, nunca la Iglesia Católica va a pedir ese tipo de cosas a ningún gobierno porque la Iglesia trasciende todos los gobiernos, no puede estar atada a una determinada administración", dijo el cardenal hondureño a Suyapa Medios.





Y agregó que "hay favores que después pasan factura, y debemos conservar la libertad para anunciar, denunciar y buscar el bien común".



El cardenal mencionó que escuchó decir que la propuesta de un bono para los líderes religiosos salió de la Mesa Multisectorial en la que la Conferencia Episcopal es representada por el sacerdote Javier Martínez, a quien consultó "y me dijo que nunca se ha tratado nada de eso y que no tenía autorización para pedirlo".



El arzobispo de Tegucigalpa expresó que espera que no se utilicen elementos religiosos para distraer la atención. "Tenemos que estar muy centrados en que los problemas centrales de un país deben resolverse en la verdad, justicia y caridad", dijo.



Ayer la Confraternidad Evangélica anunció la entrega de un bono del Gobierno a los pastores evangélicos de la tercera edad tras la emergencia por el covid-19.



El mensaje publico describe que debido a la situación que han vivido los pastores en sus templos cerrados y dada la vulnerabilidad de los líderes evangélicos de la tercera edad se "gestionó con el Gobierno de la República un patrocinio o bono de solidaridad (...) que creemos que será de mucha ayuda".