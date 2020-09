Hospital móvil de San Pedro Sula carece hasta de ventiladores mecánicos

San Pedro Sula, Honduras.

Equipos médicos esenciales para tratar a pacientes con covid-19, como un tomógrafo, ventiladores mecánicos y flujos de oxígenos hasta el momento no forman parte de los implementos del hospital móvil de San Pedro Sula.

Estas y otras observaciones son destacadas por un grupo de directores de hospitales de San Pedro Sula que junto con representantes de la empresa privada y sociedad civil realizaron un recorrido por los módulos a finales de esta semana.

Este es uno de los siete hospitales que compró Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) a la empresa Elmed Medical System del empresario Axel López. El país pagó más de 1,174 millones de lempiras (47.4 millones de dólares), y varias organizaciones han cuestionado la compra.

Entre las valoraciones resaltan la formulada por un ingeniero eléctrico que participó en el recorrido, quien dijo, de acuerdo con su experiencia, que los conectores del sistema eléctrico no cuentan con los estándares mundiales de nuestro país, el cual se rige bajo los modelos de Estados Unidos; pero los que tiene el hospital móvil obedecen a los de Europa.

“Observo que solo hay cuatro socket (conectores) utilizables y los demás son inservibles, y por los colores los únicos que tienen protección son solo cuatro, así que están mal conectados. Si se va la energía no tienen respaldo ni rectificador”, advirtió el profesional de la Ingeniería.

José Medina, director del hospital Leonardo Martínez, dijo que gracias al conocimiento adquirido durante los meses que llevan tratando a pacientes pudieron entender que lo ideal es tener cuatro bombas de infusión por cada paciente que se encuentra en cuidados intensivos; sin embargo, en el hospital móvil solo hay una bomba por enfermo.

“Vimos también que tienen tres máquinas de rayos X: una fija y dos portátiles, y les recomendamos que en lugar de una máquina fija de rayos X hubieran instalado una tomografía computarizada que es el estándar de oro para hacer diagnósticos en personas con covid-19”, agregó.

En la primera imagen se observa el reducido espacio entre cada camilla y la carencia de ventiladores mecánicos.

Omar Jananía, gerente regional del Seguro Social, rescató que el hospital móvil puede ser utilizado para tratar otras enfermedades, pero no es el adecuado para contagiados con coronavirus.

Readecuación de espacio

Germán Pérez, presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT) y secretario de la junta directiva regional de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), puntualizó que el hospital carece de espacio entre camillas, lo cual volverá complicada la movilidad de pacientes graves y personal médico una vez que esté en funcionamiento. Manifestó además que sería importante investigar la calidad de los equipos que ya están instalados en el predio aledaño al hospital Mario Rivas.

Cándido Mejía, jefe del departamento de dermatología del Rivas, explicó que el espacio entre un paciente y otro debe ser no menos de tres metros; pero esta norma mundial no es tomada en cuenta en el hospital móvil. “Es un espacio necesario para colocar un catéter central o hacer una hemodiális y también una cirugía sencilla, como biopsia, y máxime si se va a utilizar para covid, un espacio reducido no es adecuado”.

Ante el cuestionamiento de dónde están los ventiladores mecánicos y otros equipos que faltan, representantes de Invest-H les aseguraron que vienen en camino. Invest-H aún no ha dado una fecha de entrega y no respondió a la solicitud de LA PRENSA.

La adquisición de los hospitales móviles estuvo salpicada por señalamientos de corrupción, ya que hay denuncias de sobrevaloración y supuesto fraude en la compra. El exdirector Marco Bográn es investigado por fraude, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.