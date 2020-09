Empresa de buses de Choloma anuncia que suspende el servicio

SAN PEDRO SULA.

La problemática en el sector transporte del país continúa a pesar de que hace algunas semanas les fuera autorizada su integración a la reapertura inteligente nacional, y es que, según los transportistas, la prueba piloto más que ganancias está generando pérdidas para ellos.

De acuerdo con dirigentes del gremio, las pocas unidades que se encuentran operando no están haciendo ni para el combustible del día, ya que en las unidades donde antes movilizaban hasta 70 y 80 pasajeros, ahora apenas deben transportarse con un máximo de 30 personas.

La Empresa Transportes Unidos de Choloma (Etuch), con viajes desde Choloma a la terminal de buses de San Pedro Sula, decidió ayer retirarse del pilotaje tras tres semanas de haber estado brindando su servicio.

Sépalo El IHTT ha capacitado a 8,392 conductores de todas las modalidades en temas de bioseguridad y se ha emitido más de 2,400 salvoconductos.

“Estamos con números rojos, el pasaje que pagan los pocos usuarios que están viajando no cubren ni siquiera la gasolina de las unidades, peor la depreciación que sufren y todo lo que hay que hacerles. Nosotros no seguimos más hasta que esto se normalice o que nos permitan subir más pasajeros a los buses”, expuso un motorista de Etuch que pidió la omisión de su nombre.

El ciudadano indicó que la intención que tienen no es afectar a los usuarios que necesitan de estos medios de transporte, sino llamar a la conciencia de quienes toman las decisiones dentro del Gobierno para que flexibilicen las medidas y les permitan trabajar tranquilamente.

“Si no nos van a dejar subir más de 30 personas a los buses, que por lo menos nos dejen tener más unidades trabajando, entonces; la gente necesita de nosotros y nosotros de ellos y el Gobierno no está viendo eso”, agregó.

El pilotaje en el transporte interurbano requiere que los pasajeros viajen uno por asiento y con todas las medidas de bioseguridad. Eso no les es rentable.

Nelson Fernández, empresario del transporte urbano en la zona norte del país, dijo que la situación se veía venir y fue esta la razón por la que en reiteradas ocasiones han solicitado una subvención justa por los seis meses que llevan sin trabajar y la exoneración del pago de matrícula vehicular.

“En los rapiditos, por ejemplo, no pueden viajar con más de siete personas y los asientos vacíos quién los paga, porque al viajante no se le puede subir el pasaje porque no tienen para pagar y nosotros tampoco tenemos el corazón para eso”, manifestó Fernández.

Luego de darse a conocer el retiro de la empresa Etuch de la prueba piloto, líderes del sector transporte convocaron a paro nacional a partir del lunes.