Honduras opta por las pruebas de antígeno para el covid-19

Tegucigalpa, Honduras.

Con el anuncio de los primeros casos de reinfección de covid-19 en Hong Kong, Bélgica y Holanda, los expertos indican que es necesario que la población de Honduras continúe con las medidas de bioseguridad aunque ya se hayan infectado con el virus.

El científico Marco Tulio Medina dijo que los casos que se comprobaron son aislados; sin embargo, en el país se debe reforzar la vigilancia epidemiológica y virológica de las personas que ya se contagiaron y así conocer lo qué está ocurriendo en el país.

“Es una situación que se tiene que continuar investigando, recordemos que es una infección bastante reciente, entonces se tiene que seguir monitoreando a las personas, tener mucho cuidado y seguir manteniendo las medidas preventivas, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a la reinfección resalta de que a pesar que se haya infectado, debe tener las medidas de prevención apropiadas ante el riesgo de volverse a infectar”, dijo.

De acuerdo algunos médicos, en el país se han dado varios casos que apuntan a una reinfección, sin embargo, ninguno de esos ha sido comprobado.

Claves de las pruebas 1. Mayor especificidad Las pruebas de antígenos tienen una especificidad de un 90% y una sensibilidad al virus del 95%, establecen algunos expertos. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) autorizó las pruebas para emergencia. 2. Resultados más rápidos El tiempo que tarda una prueba de antígeno en dar el resultado oscila entre 15 y 20 minutos. “Son muy eficaces y no requieren del equipo tan sofisticado como las pruebas PCR, por lo que pueden usarse en todas las partes del país”, dijo Piedad Huerta. 3. Criterios sobre su uso Es una prueba diagnóstica para personas que tienen sintomatología similar al virus de leve a moderada o que son contactos directos de una persona infectada, en el país se prevé usar en las áreas rurales y en la atención primaria en salud.

Una de las dificultades para identificar los casos de infectados y de posibles reinfecciones son las pocas pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, conocidas como PCR, “al no tener información no tenemos una claridad exacta de cómo está evolucionando la enfermedad, el problema es que esos datos son cruciales para seguir a un paciente, en el caso de la reinfección, cómo se va a saber si es reinfección o no, si no le hicieron las pruebas, estamos a ciegas”, apuntó Medina.

Más pruebas

Una de las estrategias que consideran las autoridades de la Secretaría de Salud para aumentar el número de pruebas es adquirir las pruebas de antígenos.

Son pruebas que detectan las proteínas del virus en los primeros cinco o hasta ocho días desde que la persona contagiada presenta los síntomas. Se toma la muestra a través del hisopado nasofaríngeo y el resultado se obtiene en unos 15 o 20 minutos.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE UU (FDA) autorizó el uso de emergencia de la primera prueba de antígeno la semana pasada.

Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras presentó hace una semana el proyecto a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, para que el país hiciera una compra a través del fondo estratégico de la OPS.

La compra se estaría realizando mancomunadamente con otros países. “La ministra nos dio respuesta, nos dice que tiene interés en adquirir estas pruebas de antígenos para traer al país, también preguntó cuándo pueden llegar estas pruebas en cuanto se confirme una orden de compra”.

El pasado jueves Honduras envió una carta de intención a la OMS para ser parte de la compra de las pruebas, aún no se conoce cuántas son las que va adquirir a través de la compra mancomunada.

“Esta prueba de antígeno viene a ser una alternativa prometedora que puede hacerse de una manera más rápida, más fácil y que incluso por su alta especificidad puede ser una prueba de diagnóstico, no solamente para confirmar o descartar, sino confirmatoria”, dijo la representante de la OPS en el país.

Huerta agregó que se está negociando un precio bajo que puede ser entre 5 y 10 dólares (unos 123 y 246 lempiras) por cada prueba, comprándose juntamente con otros países. “Esto vendría a mejorar el conocer de manera oportuna el diagnóstico de una persona, y con esto marcar la pauta de la vigilancia epidemiológica de una persona infectada, otra es tener una cobertura mucho más amplia de las pruebas para diagnosticar en los municipios y que podamos actuar de una manera más eficiente en las atención de las personas”, señaló.

Agregó que esta semana se comenzarán a hacer las negociaciones para la compra, “luego se presenta la propuesta al país para ver cuántas pruebas va a ordenar y a partir de eso se presenta la orden y empieza a correr el tiempo que sería entre tres y cuatro semanas en llegar”, dijo. “Muchos países estaban esperando que la OPS/OMS aprobara una prueba rápida para desahogar un poco la necesidad de tener una detección de casos más oportuna y que fuera más barato y más accesible. ”, indicó Huerta.

De comprar las pruebas de antígenos, estas serán usadas para detectar los casos en las zonas remotas del país.

“Serían pruebas complementarias con las PCR para poder tener diagnósticos en las zonas más remotas o de difícil acceso para trasladar las muestras PCR a los laboratorios de virología”, dijo una fuente de la Secretaría de Salud.

Henry Andino, asesor de la Secretaría de Salud, dijo que las pruebas de antígenos tienen varias ventajas; pero todavía hay debate sobre su uso. “Son pruebas económicas, además que podemos aplicarlas y tener un diagnóstico rápido, y que pueden ser aplicadas de forma más amplía, pero hay que entender que debe hacerse antes de los cinco días de iniciados los síntomas, si se tarda después del quinto día, la viabilidad diagnóstica se pierde y se pierde bastante”, explicó.

“En Honduras nos tenemos que cuestionar el uso del antígeno, porque después de analizar más de 50,000 casos positivos por PCR nos damos cuenta que las personas han llegado después del octavo día a buscar asistencia médica y a aplicarse una prueba”, añadió el experto.

Mora

A la fecha hay más de 7,000 muestras que están a la espera de ser procesadas, muchas tienen más de 15 días.

Las autoridades del laboratorio de virología esperan que con la llegada de los kits de extracción que traerá la empresa coreana, la producción aumente.

Andino detalló que la empresa coreana también traerá los técnicos para darles mantenimiento a las máquinas, “si las reparan vamos a tener seis máquinas trabajando y de acuerdo con la cuenta que hicimos son más de 3,800 pruebas que se pueden estar haciendo diariamente, eso va ser un impulso bastante fuerte”, aseguró. Además, para reducir la mora de muestras que hay se planea utilizar dos máquinas únicamente para sacar la mora que hay. “Se ha destinado un par de equipos, que no son nuevos que sacarán la mora”, apuntó. ,