Siete gimnasios en prueba piloto en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Siete gimnasios fueron aprobados por la Secretaría de Trabajo para arrancar operaciones y abrir sus puertas a los clientes en San Pedro Sula.

Los gimnasios que ya están en operación en esta prueba piloto, cauyos resultados serán evaluados entre el 9 y 10 se septiembre son Gold Team Gym, Ten Rounds Club, Planet Fitness Gym, Gimnasio Nautilus, Galeano´s Gym, Country Spa y Athlos Fitness Center.

Oliver Wong Colindres, vicepresidente de la Asociación Hondureña de Propietarios de Gimnasios y Acondicionamiento Físico (Ahprogimcaf), informó que luego de semanas de reuniones con autoridades del Gobierno, estos gimnasios abren para operar con un 20% de su capacidad como máximo.

Se estableció un protocolo de bioseguridad que dicta que empleados y clientes deben portar su mascarilla en todo momento, la obligatoriedad de pediluvio, gel antibacterial y toma de temperatura corporal al ingreso. Cada cliente deberá portar dos toallas, una para higiene personal y otra para las máquinas. Cada uno de estos aparatos contará con un desinfectante.

Está prohibido el ingreso de celulares, relojes y joyerías.

Se reubicaron las máquinas en los establecimientos respetando una distancia de dos metros.

Para asistir al gimnasio se deberá coordinar una cita por las redes sociales, teléfono o una aplicación, si el gimnasio la dispusiera. En ese sentido, entre cada una o dos horas solo habrá dentro del gimnasio un número limitado de personas.

La desinfección de espacios será permanente, al igual que el uso de mascarilla.

Los horarios de funcionamiento varían dependiendo de su ubicación o disposición de sus gerencias. Solo se puede hacer cardio o ejercicio de musculación, están terminantemente prohibidos zumba, spining, aeróbicos y baile.

Wong dijo que no van a ser irresponsables y que gimnasio que incumpla, la misma asociación lo va a denunciar ante la Secretaría de Trabajo. Carlos Adolfo Cano, propietario de Gold Team Gym, en la colonia Universidad, informó que seguirán el protocolo a cabalidad, y que las medidas se colocaron como rótulos. La asistencia será por cita con un máximo de 6 a 10 personas por hora y funcionarán de las 5:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. Cada hora y media detendrán funcionamiento y cerrarán durante 30 minutos para desinfectar espacios y abrir nuevamente.

El uso de las duchas está prohibido.

Griselda Bustillo, gerente general de Nautilus, informó que las medidas en este lugar además de gel y pediluvio incluye cabina de desinfección con peróxido y estación de desinfección de celulares y mochilas. Una empresa privada se encarga del programa de limpieza.