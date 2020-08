Estrellas deslumbran en la red carpet de los VMAs 2020

Así llegaron las celebridades este domingo a la gala de entrega de los premios Video Music Awards 2020 (VMAs) de la cadena MTV, en una ceremonia distinta a la años anteriores por la pandemia.

30.08.2020

1/15

Jaden Smith, hijo del actor Will Smith no podía faltar a la gala de los VMAS 2020. El actor de 'Karate Kid' llegó con un look bastante casual y relajado.