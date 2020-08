Vendedores del Guamilito siguen sin apoyo municipal

San Pedro Sula.

Los locatarios del mercado Guamilito que perdieron sus puestos a causa del incendio ocurrido el 17 de junio decidieron alquilar un predio e instalar sus negocios.

La alcaldía aún no ha iniciado las remodelaciones ni tampoco ha habilitado los anexos del mercado donde serán ubicadas las vendedoras de tortillas.

Los 62 locatarios que perdieron los negocios debido al incendio y los que no han podido trabajar porque la municipalidad mantiene cerrado el inmueble, se organizaron y alquilaron un predio al que nombraron plaza provisional del mercado Guamilito.

Nos sentimos en el aire, la municipalidad dice que la remodelación será pronto. Marta Hernández, locataria mercado Guamilito

Los afectados están construyendo nuevamente sus puestos con madera y láminas para vender sus productos.

Jessica Andara, vocera de la comitiva de locatarios del mercado Guamilito, dijo que aún no tienen un acercamiento con las autoridades de la alcaldía para que les informen sobre los avances de la remodelación.

“Todavía no ha habido un acercamiento, tuvimos la semana anterior la visita de la esposa del alcalde y ella sí estaba abierta a que se nos brinde la información, queremos saber sobre los planos de construcción que tienen, si se van a respetar los puestos, si se van a respetar las medidas, es una de las grandes preocupaciones que tenemos y estamos en incertidumbre”, dijo Andara.

LLevamos dos semanas construyendo nuestros negocios en este predio alquilado. Jessica Andara, vocera locatarios

“Esta es la segunda semana que tenemos de estar montando los negocios, es iniciativa de nosotros, aún no hay respaldo, se dieron unos rumores de que la municipalidad nos estaba pagando la mitad, pero no. Nosotros los locatarios estamos alquilando, pagamos por el alquiler 36,000 lempiras mensuales, lo dividimos entre todos”.

Andara agregó que el dinero de capital semilla que les prometieron tampoco ha llegado, “no tenemos nada todavía, hay compañeros que no tienen ni para comprar la madera para los puestos y no pueden, hay quienes tienen reservado el espacio, pero tampoco tienen dinero para construir, aunque está la promesa no tenemos ni un lempira aún”.

Andara comentó que en el anexo del mercado tampoco hay condiciones para que se instalen para vender sus productos, pero lo que se maneja es que en el sitio serán instaladas la vendedoras de tortillas.

Pérdidas

Roy Domingo Rosa (de 72 años), uno de los afectados que durante 37 años tuvo un negocio de venta de artesanías, dijo que su inversión ascendía a 1.5 millones de lempiras.

“Fabrico artesanías de madera, tenía 37 años de tener el puesto que era administrado por mi esposa, yo hago las artesanías. Fue un golpe muy duro ver que se había quemado”, expresó.

“Perdí todo, pero hay que luchar siempre, estamos en el aire, desde el 94 tenía el puesto en el mercado, la municipalidad dice que será pronto la remodelación”, expresó Marta Hernández, otra de las personas afectadas.