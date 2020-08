ASJ pide al TSC dar curso a denuncia ciudadana contra Invest-H

Tegucigalpa, Honduras.

Desde hace más de un mes, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó denuncia ciudadana ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debido a más de 30 supuestas irregularidades encontradas en las auditorías sociales realizadas a las compras de ventiladores pulmonares, kits de pruebas COVID-19, equipo de bioseguridad y hospitales móviles, efectuadas por Invest-H en el marco de la emergencia sanitaria.

En función de esto, también pidieron que el magistrado presidente José Juan Pineda Varela se excusara de conocer y participar en las actuaciones que surjan de la denuncia ante presuntos conflictos de interés, ya que el hijo del magistrado se encuentra casado con la hermana del exdirector de Invest-H, Marco Bográn.

Asimismo, ALAC demandó que las máximas autoridades procedieran a nombrar un equipo de auditores con capacidad técnica y experiencia comprobada para realizar las investigaciones del caso.

"Hasta ahora no hemos tenido respuesta del TSC, ante esta situación de silencio nos pronunciamos en diferentes términos", menciona un comunicado de la ASJ publicado este jueves.

La institución de sociedad civil reiteró su pedido para que el TSC conforme un equipo de auditores lo más pronto posible y dotarlo de los recursos necesarios, así como nombrar un equipo para investigar lo denunciado.

Carlos Hernández, dirctor de ASJ, exponiendo los resultados de sus investigaciones sobre Invest-H. Foto tomada el 24 de junio

"En caso de no tener la capacidad instalada se debe asignar los recursos presupuestarios necesarios para la asesoría experta y peritaje en la materia. No cabe la excusa que no hay presupuesto, cuando el TSC recibió 40 millones de lempiras para realizar auditorías especiales", indica la ASJ.

"El TSC debe cumplir la ley, caso contrario estaría provocando consecuencias lamentables y costosas para el país. Honduras ha ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos y combate a la corrupción, los cuales garantizan el acceso a la justicia y el debido proceso sin restricción o limitación alguna", agregan en otro apartado.

"Ante la falta de respuesta del TSC", enfatiza la ASJ, "nos veremos en el deber de promover acciones a nivel nacional e internacional como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones legales por omisión".

Informe en manos del MP

Fue el pasado 28 de julio que el Tribunal Superior de Cuentas remitió el primer informe al Ministerio Público (MP), en el cual se señalaron indicios de responsabilidad penal por compras por parte de Invest-H para atender la emergencia por COVID-19 en el país.

El documento mencionaba que el Pleno de Magistrados solicitó a los empleados y funcionarios que en forma voluntaria participaran en el acompañamiento de la implementación del control en las auditorías internas y la fiscalización de las instituciones que conforman Sinager, así como las municipalidades del país.

El escrito recordó que en un comunicado del 8 de julio del presente año, el magistrado que preside el Pleno del TSC, aseguró que "no existe ningún conflicto de interés con el posible sujeto de responsabilidad resultante de la auditoría especial que se está realizando a Invest-H".

"Me comprometí a título personal, basado en mis principios éticos y morales que han regido mis actuaciones a lo largo de mi vida personal y profesional, presentar mi excusa en el momento procesal oportuno si fuese el caso, que es una vez notificados los pliegos de responsabilidad a los posibles involucrados, no intercediendo como se dijo en párrafos anteriores, en el proceso operativo de auditorías", reiteró José Juan Pineda Varela, presidente del Tribunal Superior de Cuentas.

"Comunico que en este fecha (28 de julio) se trasladó al ministerio Público el informe con indicios de responsabilidad penal por el caso de Invest-H, en el período comprendido del 19 de marzo al 4 de mayo de 2020, que se deriva de la investigación especial practicada a Invest-H, de esta forma el TSC, presidido por mi persona, está cumpliendo con el mandato constitucional para el cual fue creado", concluyó.