Una niña, primera víctima mortal que deja el huracán Laura en EEUU

Nueva Orleans, Luisiana.

Una niña de 14 años a la que se le cayó encima un árbol en el estado de Luisiana es la primera víctima mortal conocida en EEUU por el paso del poderoso huracán Laura, que tocó tierra como categoría 4 con vientos máximos sostenidos de hasta 150 millas por hora (240 km/h).



Christina Stephens, una portavoz del gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, indicó en Twitter del fatal desenlace de este suceso, ocurrido cuando el árbol cayó sobre la vivienda de la joven en la localidad de Leesville, en el interior del estado.



"Esperamos que pueda haber más muertos", dijo Stephens.



Laura, que ya había dejado 21 muertos a su paso por Haití y otros 4 en República Dominicana, atraviesa este jueves el estado de Luisiana hacia el norte como huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora (140 km/h).





En su rumbo, el huracán deja fuertes lluvias y amenaza con severas inundaciones por el aumento del nivel del mar causado por la coincidencia de la marejada ciclónica y la marea natural.



En declaraciones a primera hora de hoy a CNN, Bel Edwards se había congratulado de que hasta ese momento no había reportes de víctimas mortales por el paso de Laura: "No sé cuánto tiempo aguantará, pero es una bendición".



Sin embargo, la noticia del fallecimiento de la menor no tardó en llegar desde Leesville, situada unas 95 millas (160 km) desde la costa de Luisiana.



La oficina del gobernador ni las autoridades de emergencia locales todavía han dado detalles de cuándo se produjo la muerte de la niña.



"Al despertar hoy, todos deben recordar que la amenaza que Laura representa para Luisiana continúa. Quédese en casa, siga prestando atención a las advertencias e instrucciones de los funcionarios locales y siga las noticias locales para mantenerse informado", recomendó Edwards en un tuit.

También en declaraciones a CNN, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a primera hora de hoy que en su estado, que también se ha visto afectado por el paso de Laura, no tenían noticias de fallecidos e indicó que "sin duda" la masiva evacuación en la zonas costeras había "salvado vidas".



De acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica Entergy, al amanecer de este jueves se habían reportado más de 440.000 viviendas sin electricidad, desde Beaumont, Port Arthur, ambas en Texas, a varias ciudades en el condado de Orange, en Luisiana. EFE