Hondureña cumple su sueño con Laelanie Art Gallery en Florida

Florida, Estados Unidos

La talentosa pintora hondureña Laelanie Larach cumplió su sueño con Laelanie Art Gallery en Florida, Estados Unidos.

La artista que nació en San Pedro Sula cuenta que su amor siempre ha sido el arte. Su talento nato en la pintura lo descubrió desde que era una niña, etapa en la que le encantaba participar en concursos de dibujo.

Desde niña soñaba con ser pintora, tener su propia galería de arte, exponer sus pinturas y llevar en alto el nombre de Honduras.

Laelanie recuerda que empezó pintando, no tan colorido como lo hace ahora; sus primeras pinturas fueron más enfocadas en animales y flores con colores más neutrales. "Recuerdo cuando iba al Lago de Yojoa, me encataba ver los árboles. El Lago y las playas de Tela siempre fueron mi fuente de inspiración de niña", dijo.

Lo que más le inspira cuando pinta es ver cuando finaliza su obra de arte, un cuadro, le encanta exponer su arte en varios lugares; también la reacción de la gente cuando mira sus obras.

Laelanie Larach ha logrado seguir su sueño através de la pintura.

Para pintar utiliza la técnica de óleo sobre canvas. "Me gusta usar colores fuertes, vivos, alegres. El óleo lo utilizo con aceite de linaza, me gusta utilizar texturas con el óleo", explicó.

"Me gusta el arte moderno convinado con lo abstracto con colores vivos", detalló la pintora hondureña radicada en Estados Unidos desde hace siete años.

A Laelanie no le gusta pintar obras tristes. "No va conmigo, me desmotiva. Tampoco me gustan desnudos. Me gusta pintar cosas vivas, alegres y positivas como flores, palmeras, mariposas, veleros y el mar", contó.

"Me gusta plasmar la alegría, colores vivos, todo lo que está en mi imaginación. A veces juego con diferentes técnicas de pinturas y todo lo que es latino y tropical", dice.

El anaranjado y el azul son sus colores favoritos para plasmar sus ideas. " Me encanta el anaranjado, el azul porque me relaja. Con el azul pinto bastante playas y olas con bastantes texturas".

Sus diseños de arte moderno para interiores de casa.

Los jóvenes artistas

Laelanie Larach aconseja a los jóvenes que siempre sigan su inspiración en el arte, que no se den por vencidos, "si te encanta el arte, sigue con lo tuyo, siempre tener esa visión de llevar su arte", sugirió.

"Para el arte no hay límites. Se puede lograr todo que puedas con perseverancia, con amor a lo que estás haciendo, si te encanta el arte puedes lograr todo lo que tu quieras", indicó la joven hondureña.

Para ella, en Honduras debería de haber más apoyo al arte. "Me gustaría que en las escuelas den más clases de arte o algún programa televisivo para enseñarles a los jóvenes sobre el arte. Crear espacios donde se enseñe cómo pintar un retrato".

Dice que ha visto en el país bastante talendo, "cuadros hermosos, pero siento que ocupan más apoyo".

Dejó su profesión como arquitecta para dedicarse totalmente a la pintura.

Pintando en pandemia

"Con pandemia o sin pandemia yo seguí adelante en mi negocio. Todavía sigo pintando nuevas obras durante la pandemia", comentó la joven talentosa.

Los artistas en medio de la pandemia "uno como en cualquier negocio tiene que ser creativo, buscar otras alternativas de cómo seguir adelante en tu negocio. En mi caso estoy vendiendo mis pinturas en mi sitio web www.laelanieart.com", comentó.

Laelanie está exhibiendo con mucho esfuerzo su propia galería en Miami, Florida: Lealani Art Galery.

Aúnque estudió artitectura, su sueño siempre fue tener su propia galería de arte, seguir sus sueños en la pintura.

Salvador Dalí y Bob Ross son sus dos pintores favoritos a quienes admira y la inspiran en su técnica.