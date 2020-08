Robo, hurto y extorsión, los delitos que más afectaron a los hondureños en 2019

Tegucigalpa.



El 10,9 % de los habitantes de Honduras fue víctima de delitos durante 2019, siendo el robo la falta que más sufrieron los hondureños, según la Encuesta de Percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización divulgada este miércoles.



El sondeo, realizado a finales de 2019 con una muestra de 3.000 personas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), detalla que el robo, el hurto y la extorsión fueron los delitos que más afectaron a los hondureños.



En todo el 2019, el 86 % de los hondureños aseguró haber sido víctima de robo, un 7,4 % de hurto y el 1,9 % de extorsión, añade la encuesta del Observatorio de la Violencia, que contó con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata.

Percepción de riesgo

El 49,6 % de los hondureños cree que puede ser víctima de la delincuencia en el futuro cercano y el 54,2 % ha sufrido algún tipo de delito al menos una vez el año pasado.



Una de cada cuatro personas entrevistadas afirmó que algún familiar ha sido víctima de la delincuencia en los últimos doce meses.



El estudio añade que el 14,2 % de los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad ha sido víctima de algún delito, mientras que el 54,2 % de los encuestados fue amenazado con arma de fuego durante la agresión.



El 53 % de las personas consideró que las calles son el lugar en el que se sienten menos seguras, seguido del transporte público (15,4 %) y el hogar (13,8 %).

Acciones de protección

El sondeo destaca que el 78,7 % de los encuestados decidió no visitar los lugares donde se siente inseguro como un mecanismo de protección.



El 63,5 % optó por salir acompañado, un 63,4 % instaló cercos perimetrales o candados en los portones de la casa y el 50,8 % cambió sus horarios de movilización.



Según los mismos datos, en el 72,6 % de los casos participaron uno o dos victimarios, mientras que en el 20,4 % estuvieron involucradas tres o más personas.





El 63,9 % de las víctimas no denuncia por "desconfianza en el sistema", frente al 22,4 % que lo hizo ante la Policía Nacional. Entre quienes denunciaron ante las autoridades, el 45,7 % presentó el reclamo para recuperar sus pertenencias.



Sin embargo, el 71 % no tuvo respuesta oficial, un 52 % reportó que las fuerzas del orden no le asistieron, de acuerdo a datos de la encuesta del Observatorio de la Violencia de la UNAH.