IHSS asegura que pagará las incapacidades por covid-19

SAN PEDRO SULA.

Independientemente de la cantidad de días que el médico les prescriba para reposar (7, 14, 21 o más), los trabajadores enfermos de covid-19 gozarán del pago de las incapacidades en el Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS).

Luego de que el IHSS determinara postergar el pago de las incapacidades temporales por razones laborales, entre ellas los accidentes profesionales, funcionarios de esa institución advierten que los derechohabientes no deben preocuparse en caso de dar positivo por covid-19.

Víctor Martínez, gerente de Previsión Social del IHSS, durante una entrevista telefónica con Diario LA PRENSA afirmó que esa institución no ha tomado decisiones que alteren el pago de incapacidades por covid-19, la cual “está catalogada como una enfermedad común” y es tratada bajo las reglas del Régimen del Seguro de Atención de la Salud.

L27.4 millones

Cantidad pagada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social por concepto de incapacidad a más de 11,000 personas.

“Es importante recordar cómo funciona el Seguro Social. Funciona o está estructurado en tres seguros: el seguro de salud, seguro de riesgos profesionales y el seguro de invalidez, vejez o muerte. En el caso de una incapacidad temporal laboral, quienes pagan el subsidio por esta incapacidad es tanto el Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales como el Régimen del Seguro de Atención de la Salud. El Régimen de Riesgos Profesionales paga incapacidades producidas a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional”, informó.

Mientras, explicó, el Régimen del Seguro de Atención de la Salud paga, por ejemplo, incapacidades relacionadas con “prenatal, posnatal, enfermedades comunes (una gripe, hipertensión, problemas del estómago o un accidente que no está relacionado con el trabajo) y las incapacidades por diagnóstico covid-19 porque está catalogada como una enfermedad común porque no tiene nada que ver con el trabajo”.

“Actualmente sí estamos pagando las incapacidades por concepto de covid. Hemos procesado más de 15,000 casos y el IHSS ha pagado L27.4 millones (…). Cuando yo digo que hemos pagado más de 15,000 casos no necesariamente son 15,000 personas, puedo decir que se han beneficiado unas 11,000 personas. ¿Qué significa? Que muchas personas han tenido más de una incapacidad, por 7, 14, 21 y hasta 28 días”, dijo.

Igualmente aclaran que los trabajadores contagiados por covid-19 recibirán el pago completo de las incapacidades que están suspendidas al Régimen del Seguro de Atención a la Salud.

Martínez descartó que el IHSS solamente esté concediendo siete días de descanso a las personas con covid-19 con el fin de no pagar más días de incapacidad en caso de ser necesario.

La cantidad de días que debe descansar una persona “lo determina el médico, el médico tiene guías clínicas en protocolos que establecen los días que descansará, pero hemos visto que cuando la persona está bajo sospecha le dan 7 días. Si confirman, le dan otros 7 días y acumula 14, normalmente va 7, 14, 21 y hasta 28 días”, informó.

Respecto a las incapacidades por razones laborales confirmó que efectivamente, tal como lo informó ayer Diario LA PRENSA, el Régimen de Riesgos Profesionales postergará el pago del subsidio a los patronos.

No obstante, esta decisión no afectará los ingresos de los trabajadores, pues, según Martínez, “el concepto de subsidio, aunque lo tramita el trabajador, el beneficio es para el patrono”.

Pide calma

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), luego de que el IHSS decidiera postergar el pago de incapacidades por causas laborales, le solicitó a los afiliados y a las empresas mantener la calma.

“Hacemos un llamado a la calma a la población asegurada del IHSS y a las empresas, ya que las incapacidades temporales que se extiendan por causa del covid-19 son pagadas y seguirán siendo cubiertas por el Régimen de Previsión Social de Invalidez, Vejez y Muerte”, dijo el Cohep en un comunicado.

El covid es considerada una enfermedad común, y sí estamos pagando las incapacidades. Vgíctor Martínez, erente de Previsión Social

En conferencia de prensa a través de YouTube, Armando Urtecho, director ejecutivo de esa organización, y Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal, explicaron que “cualquier pago de salario que realicen las empresas a los trabajadores incapacitados temporalmente por causa o riesgo profesional debe ser reembolsado por el IHSS y se constituye en una cuenta por cobrar al Régimen de Seguro de Riesgos Profesionales”.

“Se ha malinterpretado un memorando emitido internamente dentro del Seguro Social, por eso estamos haciendo esta aclaración a las empresas y a los trabajadores”, dijo Urtecho.

El 17 de agosto, Jorge Gallardo Rius, gerente del Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales (RSRP), giró un memorando a la comisión interventora del IHSS, Cohep y centrales obreras en el cual informó la prelación del pago de las incapacidades temporales por causas laborales debido a la caída de los ingresos de la institución, como consecuencia del cierre o reducción de operaciones de las empresas por la pandemia.

Mientras Solórzano, al ser consultado por Diario LA PRENSA, dijo que si el Cohep presentara una propuesta para que ese régimen vuelva a operar con normalidad, es necesario “aprobar la Ley del Seguro Social, leyes complementarias y avanzar con las leyes de administradoras de fondos de pensiones”.

Críticas

El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, criticó las medidas que toma el IHSS sobre la cantidad de días que le concede de reposo a los enfermos de covid-19.

Citó como ejemplo los empleados de la salud afiliados al IHSS que después de 10 días de haberse contagiado por coronavirus “los obligan a volver a trabajar”.

“Quiero solidarizarme con los empleados del sector de la salud, principalmente con los de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares (Anea), quienes han hecho una denuncia, y con todos los compañeros que están en primera línea en los hospitales.

Un trabajador no puede ser incorporado a sus labores por una decisión administrativa o por un decreto legislativo cuando la calificación médica no le permite regresar a su trabajo por las secuelas que deja esta enfermedad covid-19, que no la conocemos.

Esto incluye a trabajadores del sector privado. Debe haber una calificación técnica y científica sobre los días, hay quienes necesitan hasta dos meses de recuperación”, puntualizó Durón.

5 claves de las incapacidades: La falta de desembolsos de las empresas por la pandemia ha generado falta de recursos económicos en la institución previsora

1 el memorando enviado El 17 de agosto, Jorge Gallardo Rius, gerente del Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales (RSRP), giró un memorando a la comisión interventora del IHSS, Cohep y centrales obreras en el cual informó la prelación del pago de las incapacidades temporales por causas laborales.

2 las causas de la postergación La postergación de los pagos de las incapacidades dentro del Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales (RSRP) obedece a la falta de recursos económicos debido a la reducción de las aportaciones patronales. Por la pandemia, muchas empresas redujeron y cerraron operaciones, según los argumentos esgrimidos por funcionarios del IHSS.

3 afecta a las empresas La prelación de estos pagos perjudica directamente a los patronos, pues deberán esperar más tiempo para que el Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales les desembolse el pago que funciona como subsidio. Para el Cohep, las empresas deben considerar este pago dentro de las cuentas por cobrar.

4 incapacidad por covid-19 El IHSS, según funcionarios de esa institución, seguirá pagando de manera completa las incapacidades a los empleados que sufren covid-19. Esta enfermedad no es parte considerada dentro del Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales, en el Regimen del Seguro de Atención a la Salud.

5 días de incapacidad Según Víctor Martínez, gerente de previsión social del IHSS, esa institución respeta el análisis que realiza el médico cuando concede cualquier cantidad de días de incapacidad. Cuando se trata de pacientes bajo la sospecha de tener covid-19 les conceden 7 días; cuando es confirmado, 14 días o más.