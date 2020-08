Exclusiva con Jorge Benguché: Diferencias en Portugal, adaptación en Boavista y rumores de llegada de Alberth Elis

Oporto, Portugal.

Jorge Benguché es el delantero del momento en el fútbol de Honduras ya que se convirtió en nuevo legionario luego de que se convirtió en nuevo jugador del club Boavista de la primera división de Portugal.

Hoy en charla en Exclusiva con Diario LA PRENSA, "El Toro" compartió lo que han sido sus primeros días en territorio portugués y se mostró feliz con la oportunidad de llegar al Viejo Conte.

El atacante catracho reveló que ha sentido las diferencias respecto a las pretemporadas que se hace en la Liga Nacional de Honduras e inclusive se pronunció sobre los rumores que colocan al hondureño Alberth Elis en la órbita del Boavista por lo que podría tener a su amigo compartiendo en la zona ofensiva del equipo.

La entrevista con Jorge Benguché:

Llegada al Boavista

Es un gran desafío una gran oportunidad que salió gracias a Dios. Tratar de aprovechara al máximo, creo que vengo con la mentalidad de dar lo mejor de mí y hacer las cosas bien.

Adaptación en el club

Son nuevas adaptaciones y estamos tratando de que sea lo más rápido posible. Nuevos compañeros, nuevo entrenador técnico, uno siempre trata de tratar de complementarse en el grupo, eso es lo que estoy buscando, ver las cosas que hacen los compañeros.

Primera semana en el club y el idioma

Entrenamos el martes pasado y fue muy intenso, creo que desde en ese momento sentimos que los entrenamientos acá son distintos. Hay exigencias físicas, sabía que iban a ver cambios.

El español se entiende un poco, si uno los escucha con atención se logra entender, con eso no hay tanto problema ya que ellos entienden el español muy bien.

Diferencias

Lo notamos un poco. Ayer en mi día de pretemporada yo me esperaba ir a correr como estamos acostmbrados allá en Honduras, pero todo se hizo en el campo con la pelota y creo que en eso está la diferencia.

Objetivos

El estar aquí ya es un gran objetivo, creo que poder ser alguien sobresaliente en el equip. Estoy con muchas ganas de triunfar, de hacer las cosas bien y mejorar, lo puede resumir en una sola palabra que es dar lo mejor.

Exigencia en Europa

Las exigencias están desde un inicio ya que somos extranjeros y soy consciente de eso. Espero dar lo mejor y estar listo para el primer desafío, uno espera también las ganas de jugar para saber de lo que uno está hecho.

Aficionados del Boavista

La verdad que con el recibimiento de las personas es muy bonito, se siente el cariño de la gente y la grandeza del club, eso te genera un mayor compromiso de hacer las cosas bien.

Presentación en el Boavista al lado de su madre

Ha sido un factor importante en mi carrera. Le comenté sobre la noticia, los dos teníamos los papeles en regla y decidimos viajar, la alegría de que ella presenció todo ese momento. Ella sabe lo mucho que nos ha costado y se dio la oportunidad de que estuviera conmigo.

Jorge Benguché junto a su amada amadre en la presentación como jugador del Boavista.

Cagliari

Yo me daba cuenta que la posibilidad estaba, pero al final eso fue cuestión de la directiva y ellos vieron lo mejor para mí y ellos decidieron.

¿Cagliari o Boavista?

Creo que eso se había comentado entre la familia, las cosas ya las teniamos algo concretas. Ya una decisión de última hora, pero siento que el equipo tomó la mejor decisión y acá estamos.

Sobrenombre de El Toro

Ya tuve la primera oportunidad que se me acercaron los aficionados del club y me dicen "El Toro". Me causa un poco de risa que me dicen así aquí, ya me conocen y así me irán conociendo.

Liga de Portugal

Es una liga muy fuerte y competitiva, es rápida de hecho. Estamos claro con esas situaciones, me toca entrenarme y trabajar para estar a la altura, el equipo se quiere mantener en los primeros lugares y para eso hay que prepararse

Debut

Poder entrenar y enfocarme en hacer las cosas bien, ya lo demás se viene por añadidura.

Hondureños en Portugal.

Emociona mucho que hondureños podamos llegar a estas ligas competitivas y fuertes. Emociona saber que está Jonathan Rubio y Bryan Róchez, estamos seguro que pondremos el nombre de Honduras en alto.

Consejos de David Suazo

De hecho me da mucha confianza el saber que el Rey David, sabemos lo que significa para la selección y el fútbol extranjero. David fue un jugador increible, pasa hablando mucho conmigo, desde que estoy en Olimpia me aconseja, me tocaba solo callar y escuchar para sacar las palabras de él.

Posible debut y dorsal

Estamos en pretemporada y hoy haremos el segundo entrenamiento. No sabemos si habrá partido en la semana, estamos enfocado en mejorar la condición física. Lo del número cualquiera que me toque utilizar.

Momento de salir en Olimpia

Creo que logré hacer las cosas bien en Olimpia y eso te da la confianza de sentirte preparardo para sair a explorar. Me siento con mucha confianza, con actitud y las ganas de aprovechar.

David Suazo, el mejor consejo

Que mantenga los pies sobre la tierra y que me dedique a trabajar ya que las cosas van a salir.

Pedro Troglio

Con el profe se tuvo una gran relación, muchos consejos que me han servido a lo largo de mi carrera. Estoy agradecido y me dijo que estaba seguro que puedo hacer bien las cosas, que me sepa cuidar, que maneje los tiempos y que haga lo que puedo hacer.

Fabián Coito, selección de Honduras

Muy alegre con el cuerpo técnico de la selcción. Me dieron muchas motivaciones para salir adelante, lo mismo con la gente del Olimpia, hay personas que te respaldan. Al final lo que uno busca es quedar bien con la afición, no puedo responderle a todos.

Sede del club, sensación tras llegar

Increíble. Desde que entramos es un estadio grande, las instalaciones del estadio, solo pensé en anotar un gol y escuchar el grito de la gente. Ojalá que así sea.

Champions League

Ya estando acá es un gran paso. Se vale soñar, las cosas salen inesperadamente y se vale soñar.

Técnico del Boavista

Es un entrenador muy exigente, le gusta jugar con la pelota y hay un gran equipo para hacer lo que le gusta. Trataremos de transmitirlo

Su padre

Sabemos que mi papá fue un gran jugador. Recibimos un mensaje de felicitación nada más.

Mentalidad

Hay que mantenerse tranquilo sea cual sea la situación, esa es la clave. Uno es consciente de lo que puede dar, hay que manterse tranquilo.

Expectativa de la afición hondureña

Vengo con ganas de aprender, de sacar lo mejor siempre tanto futbolísticamente y mentalmente. Dios sabrá hasta dónde llegaré.

Posición favorita

Me gusta jugar de 9. Me gusta salir a pivotear, pero sin alejarme del área.

Meta

Cuando uno inicia primero se mantaliza en que las cosas salgan bien, que el equipo vaya ganado, en base a eso se darán las cosas, que el club se mantenga en los primeros lugares. De mi parte mucho esfuerzo para que el equipo se mantenga.

Compañeros

Se juega bastante rápido, se siente bastante el cambio. Ellos son grandes personas, siempre tratar de ayudar y es un grupo unido.

Alberth Elis

He escuchado que está Alberth Elis en la mira del equipo. Con Alberth siempre hablamos y solo estoy esperando la noticia de que llegue al equipo también. Sería bonito tener un compañero ya Dios dirá como se dan las cosas.

Factor fundamental para salir al extranjero

Creo que la continuidad de partidos en Olimpia fueron factor importante, los juegos de Concacachampions también. El resto lo hizo Dios, estar acá es una gran bendición.

¿A quién le dedicaría su primer gol?

A toda mi familia que son los que han llorado y sufrido conmigo.