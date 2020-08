Por temor al covid, en Cortés solo se vacunó a 40,146 niños de 168,942

San Pedro Sula, Honduras

Por el miedo a contagiarse de covid-19, muchos padres de familia no acudieron a los centros de salud a vacunar a sus hijos, lo que causó una baja cobertura de inmunización.

La jornada nacional de vacunación se programa en mayo de cada año, pero en 2020 se hizo para junio, y debido a que acudió poca gente se prolongó hasta el 31 de julio, aun así los resultados no fueron los esperados. Diógenes Chávez, subdirector de la Región de Salud de Cortés, dijo que la baja cobertura se debe al temor de la gente a salir, la circulación de las personas por el último dígito de la cédula y la ausencia de transporte público que no permite llegar a los centros de salud.

Dijo que las vacunas están disponibles en todos los centros de salud, y que las áreas de vacunación son seguras e higiénicas, por lo que pidió a las madres llevar a los niños. “No podemos dejar de vacunar a los niños porque esto ayuda enormemente a protegerlos de enfermedades”.

Bajo

La meta de personas a inmunizar en la región de Salud de Cortés eran 168,942 y solo se logró vacunar a 40,146. “Se alcanzó solo el 21%”, dijo Chávez. En 2019 se logró una cobertura del 75% de la población meta.

Detalló que se tenía previsto suplementarles a 23,215 niños vitamina A, pero solo se logró llegar a 2,187 menores. Contra la poliomielitis se vacunó a 5,828 infantes de 18,765. Para prevenir el rotavirus se inyectó a 3,929 pequeños de 12,169.

De hepatitis A se tenía programado llegar a 4,997 niños, de los cuales 2,011 se vacunaron. El personal de Salud logró inmunizar a 92 menores de 7,011 contra el neumococo.

Luisamaría Pineda, epidemióloga del hospital Mario Rivas, dijo que los niños que se lograron vacunar los primeros meses del año y que ya tenían dos meses “les hace falta una segunda o tercera dosis y ellos sí están susceptibles a desarrollar alguna enfermedad”. “El sarampión es una enfermedad que tenemos años de no tenerla y no es porque no se pusieron una dosis de la vacuna, es que vamos a tener brotes, a menos que tuviéramos algún caso importado, porque gran cantidad de la población está vacunada”, explicó.