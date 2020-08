Matanza de San Fernando cumple 10 años de impunidad

TEGUCIGALPA.

Diez años han pasado desde aquel fatídico 23 de agosto de 2010, en el que 72 migrantes fueron asesinados por el crimen organizado en un rancho de El Huizachal, en San Fernando, estado de Tamaulipas, México.

Esta es considerada la mayor matanza ocurrida en un solo acontecimiento en la historia de la migración.

Desde entonces, la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, ha estado incidiendo para que los familiares de los 24 migrantes de Honduras, 14 de El Salvador y 13 de Guatemala, sean indemnizados.

Casas de migrantes conmemoran la peor masacre de la migración.

Hasta ahora, el Gobierno de México, ocho años después dio una indemnización económica a una víctima directa sobreviviente y a 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos que murieron en el hecho.

En el caso de los hondureños, los parientes de las víctimas siguen peleando el resarcimiento.

“Fundación para la Justicia está luchando por la compensación de daños. Aquí también se ha incluido a 10 familias de Comayagua, La Paz y Olancho, cuyos parientes murieron en otra tragedia, la de Cadereyta.

Todo está en proceso, pero se espera la indemnización”, explicó Rosa Nelly Santos, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras (Cofamiproh).

En deuda

Los coordinadores de Casas de Migrantes de 11 organizaciones de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, México, han pedido que se reactive la investigación de la masacre.

“Desde hace 10 años, 72 familias siguen esperando que se conozca quiénes y por qué mataron a sus seres queridos cuando transitaban por la ruta del migrante”, señala el comunicado que emitieron las Casas de Migrantes.

Las ceremonias para honrar la memoria de los 72 migrantes asesinados en San Fernando se realizan en todas las Casas del Migrante de México.

A lo largo de la investigación, las autoridades mexicanas detuvieron a unas 90 personas por este caso.

En junio de 2011 cayó el Wache y, más tarde, en San Luis Potosí, fue detenido Arturo Benítez Ramírez.

Policías y fiscales estimaron que ellos eran dos de los principales autores del múltiple asesinato, pero todo quedó impune y no hay certeza si habrá justicia para estas familias.

Historias

Los 24 hondureños asesinados eran de Olancho, Francisco Morazán, San Pedro Sula, La Lima, Omoa y El Progreso.

De Omoa era Miguel Ángel Cárcamo. Sus ilusiones de prosperar en Estados Unidos se acabaron cuando un disparo cegó su vida. Vivía en la aldea El Guante, Francisco Morazán, y salió el 2 de agosto rumbo al norte.

Datos 3 masacres contra migrantes registra México: San Fernando, las fosas de Tamaulipas y Cadereyta. 17 policías municipales detenidos por la masacre fueron liberados. 11 migrantes no identificados Autoridades tienen esa deuda con las víctimas y parientes.

Le prometió a su familia trabajar duro para construirles una casita, pero desde el 15 de agosto de 2010 su familia no supo más de él.

En El Progreso, la familia de Eva Nohemí Cerrato aún no mitiga el dolor por su ausencia.

“Lo único que me dijeron es que se la llevó un cartel. Les propusieron trabajar para Los Zetas, pero como no quisieron los mataron”, señaló Élida, madre de Eva, cuyo cuerpo fue el último en ser repatriado en julio de 2014.

Esa es la peor tragedia de la migración en México.

El Cofamiproh informó que varias familias de los muertos en San Fernando que residían en la colonia Planeta, de La Lima, fueron amenazadas y les pidieron que en la zona no querían ver reporteros.

La esposa de uno de los fallecidos huyó porque, según relataron parientes, miembros de una banda criminal que opera en la colonia le dijeron que le ayudarían con la alimentación y estudio del niño, pero que al cumplir nueve años lo reclutarían en la pandilla, y por eso se fue de la zona.

Peligros

La masacre marcó un antes y un después, no solo por los peligros en México, sino por la falta de protocolos de atención a los migrantes.

“Esa masacre constituyó la evidencia de la dimensión del peligro que enfrentan los migrantes en territorio mexicano.

Se desnudó la forma impune en que opera el crimen organizado en ese país y se vio la necesidad de fortalecer desde nuestro propio Estado la protección consular” expresó Sally Valladares, analista en migración.

Los familiares de las víctimas no olvidan la masacre y no se explican cómo, 10 años después, no hay justicia para sus parientes.