Neymar alza la voz antes de la final de Champions: Messi, Cristiano, el Balón de Oro y su futuro con el PSG

Lisboa, Portugal.

Neymar tendrá este domingo finalmente su gran oportunidad de brillar para llevar al París Saint Germain a su primer título de la Champions League, pero enfrente tendrá al poderoso Bayern Múnich.

El brasileño será uno de los grandes protagonistas de la final en el estadio Da Luz de Lisboa. 'Ney' es el líder del PSG que buscará su primera 'Orejona', mientras que el crack puede optar a su segundo título europeo, después del conseguido con el FC Barcelona.

El futbolista de 28 años ofreció una entrevista al diario británico 'Daily Star' en la que habló del momento que vive el equipo parisino, su futuro más inmediato. "Aquí es donde queríamos estar. Los propietarios tienen un gran proyecto y parte de ese proyecto debe ser llegar a ser considerado como el mejor de Europa. Nunca hemos estado más cerca de lo que estamos ahora, pero debemos mantener la concentración", dijo la estrella brasileña.

BALÓN DE ORO

Neymar se refirió al Balón de Oro, premio que fue cancelado en este año por la revista francesa 'France Football' debido a la pandemia del coronavirus. El brasileño sería sin duda uno de los favoritos a ganarlo si finalmente conquista la Champions League con el PSG.

Neymar quiere conquistar su primera Champions con el PSG. Foto AFP

"Messi y Cristiano Ronaldo, por supuesto, han dominado en los últimos 10 años este trofeo porque no son de este planeta. Sería un honor ganarlo. Pero este premio te llega por lo que logras en el campo y por lo que tu ayudas al equipo a conseguir éxitos, así que es en eso en lo que me concentro. Todo lo demás encajará si es necesario", recordó Neymar, que si será uno de los favoritos al premio 'The Best' de la FIFA, que si se mantiene.

QUIERE HACER HISTORIA

El objetivo de Neymar es claro: levantar la Champions con el PSG. "Ganar la Champions League es especial, lo sé. Pero ganarla con el PSG sería hacer historia, y eso es exactamente lo que vine a hacer aquí", comentó.

"El Bayern será una prueba muy grande, pero estaremos preparados. Tienen muchos buenos jugadores, pero nosotros también estamos a un alto nivel y siento que nunca he jugado tan bien desde que llegué a París. Nunca hemos estado tan cerca como hoy, pero tenemos que estar concentrados", insistió Neymar.