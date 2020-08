Tela urge pasar a fase 1 para revivir el turismo

TELA, ATLÁNTIDA.

Tela, el principal destino turístico de tierra firme en Honduras, sigue a la espera de que las autoridades de Gobierno den el visto bueno para avanzar a la fase 1 y así activar la llamada industria sin chimenea de la que depende más del 70% de la economía y los empleos locales.

Mientras Tela continúe en la fase cero, los negocios como restaurantes, banca y supermercados no podrán abrir los fines de semana.

Durante los últimos días, la empresa privada del municipio ha tenido reuniones con funcionarios y representantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), diputados y el alcalde Darío Munguía, en busca de abrir el 20% de los comercios que operan en la ciudad.

El municipio espera que el Gobierno los deje avanzar a la fase 1.

Según coincidieron las partes en la reunión de ayer, para salir de la fase cero, es imperativo que el municipio cuente con un triaje y sala estabilizadora para pacientes con covid-19, aunado a garantizar las brigadas médicas.

Al respecto, el alcalde Munguía se comprometió a colaborar para que Copeco (la Comisión Permanente de Contingencias) instale el triaje en el Polideportivo Municipal de Tela.

“Nosotros exigimos el apoyo del Gobierno y solicitamos en la reunión y por escrito que se haga ese triaje y se impulsen las brigadas”, dijo Marco Antonio Reyes, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) del capítulo Tela.

Junto con contrapartes de Omoa y Trujillo, los empresarios teleños esperan que para la cadena de mañana por la noche el Sinager autorice que pasen a la fase 1.

Para Reyes es preciso que las autoridades de Gobierno consideren que Tela registra arriba de los 465 casos confirmados del covid-19, cifra inferior a la que reportan otras ciudades que han avanzado en la reapertura gradual de la economía.

33 municipios siguen en la fase 0, la mayoría turísticos, entre estos Omoa, Trujillo, Santa Lucía, Danlí, La Esperanza, Trinidad.

A la fecha, el destino de playa ha perdido más de 2,000 empleos a causa de suspensiones de trabajadores y cierres de empresas de diferentes rubros, entre ellas, el hotel Telamar Resort, que empleaba a unas 146 personas.

“El sector turismo es de los más sacrificados y estamos tratando de sobrevivir. Los costos de operación son altos, necesitamos plazos amplios y readecuaciones para honrar nuestro compromiso con el sector financiero, que nos den condiciones de pago favorables”, dijo Reyes.

Expectativas

Tela cuenta con 46 hoteles entre grandes, medianos y pequeños, de los cuales, 25 están afiliados a la Canaturh.

Los hoteleros de la zona han cifrado esperanzas de generar ingresos durante el Feriado Morazánico, de principios de octubre. Por ello, el sector está preparando paquetes y descuentos para los visitantes.

Sin embargo, aunque puedan volver a abrir los establecimientos turísticos, tendrá que ser a la mitad de su capacidad física y logística, para garantizar el distanciamiento social entre personal y huéspedes.

600 millones de dólares aproximadamente genera el turismo en el ingreso de divisas al país anualmente, según las autoridades.

“La pandemia ha sido extremadamente nociva y una tragedia. Teníamos la esperanza de que en Semana Santa podríamos abrir, pero esto nos llegó como balde de agua fría”, dijo François Ligeard, empresario hotelero y regidor de la alcaldía teleña.

Para el sector privado y población en general, el cierre de operaciones de Telamar Resort es un golpe y genera temor de que la situación se repita en otros hoteles que por ahora han suspendido a sus trabajadores.

“Han cerrado restaurantes, negocios pequeños de comida y Tela vive de turismo y remesas que mandan los hondureños desde el extranjero.

Mucha gente está desempleada, con incertidumbre y estresada por la crisis económica y sanitaria y por lo que viene”, refirió Ligeard.

3 claves sobre el turismo Daños: El sector turístico en Honduras sufrió un fuerte golpe como consecuencia del covid-19, que obligó a un cierre que dura ya cinco meses. Ahora, el sector avanza hacia su reapertura gradual. Bioseguridad: Más del 80% de los pequeños y medianos hoteles están listos con las medidas y normas de bioseguridad; no obstante, la ocupación ha sido baja, pues uno de los problemas es la restricción de circulación. Reducción: El turismo representa casi el 6.5 % del producto interno bruto de Honduras. Las pérdidas en el sector ascienden a más del 80% de los ingresos económicos, según sus representantes.

A pesar del panorama complejo, el empresario y regidor es del criterio que la misma situación significa la oportunidad de ofrecer mejor servicio y reinvertarse de forma constante.

“Creo que la gente también necesita salir y despejarse, por lo cual es una ventaja y una oportunidad para el sector. Estamos muy necesitados de clientes y por ello hemos preparado descuentos”, añadió Ligeard.

En el caso puntual del empresario, aunque su hotel sigue sin operar desde mitad de marzo, ha pagado la mitad del salario a sus trabajadores, según aseguró.

Sin embargo, en el caso de empleados de otras empresas del sector turístico que ahora están suspendidos, han recibido 3,000 lempiras durante dos meses como parte del programa de aportación solidaria entre el Gobierno y la Canaturh.

Para muchos empleados, la situación económica es crítica. Tal el caso de Michelle Rivera, quien trabajaba como recepcionista en un pequeño hotel en Tela y ahora está suspendida. “Tuve que volver a la aldea a vivir con mis papás, porque no puedo vivir fuera y sin trabajo. Llevo meses esperando que me incorporen al hotel, pero creo ya no pasará”.