Speedy, de Grupo OPSA, contribuye a la generación de empleo en Tegucigalpa y San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Según la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, al menos 120 mil personas han sido suspendidas en los primeros meses de la cuarentena decretada por el COVID-19.

Dionisio Manzanares es uno de esos hondureños afectados por la situación crítica que vive la economía, impactando en los ingresos económicos que llevaba a su hogar.

“Me habían suspendido del trabajo debido a la pandemia. Trabajaba en lo que me salía, haciendo mandados personales y carreras VIP”, cuenta. Sin embargo, aprovechó su experiencia en atención al cliente y como vendedor foráneo para aplicar a una nueva empresa de delivery que se estaba lanzando en Honduras.

Es así como ahora Dionisio forma parte del equipo de repartidores de Speedy, la App de delivery 100% hondureña que pertenece al portafolio de productos de Grupo OPSA.

“Speedy no solo me ha dado la oportunidad de seguir generando ingresos en medio de esta pandemia, sino de trabajar en la mejor empresa de este rubro. Desde que me presenté, sentí orgullo porque nos entrenaron en los mejores estándares de bioseguridad, para protegernos a nosotros los repartidores y a los clientes que usan la App”.

Se estima que entre el 10% y 15% de empleos se pierden cada mes de cierre de las empresas, según la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH).

En medio de un clima de desempleo, suspensiones, recortes de personal, reducciones salariales y cierres de empresas, Speedy no solo viene a ofrecer un servicio de gran demanda para contribuir a la iniciativa mundial de “quédate en casa”, sino que contribuye generando nuevas fuentes de empleo para que hondureños como Dionisio puedan activos en el mercado laboral.

Ciudades más afectadas

Tegucigalpa y San Pedro Sula son dos de las ciudades más golpeadas por la situación del confinamiento que conlleva la no apertura física de la mayoría de los negocios.

En su primera fase, Speedy está prestando servicios en toda el área metropolitana de San Pedro Sula, así como en Tegucigalpa y Comayagüela.

“Tenía cuatro meses sin trabajo hasta que llegó Speedy. Ha sido una empresa con rápida aceptación, lo que más les gusta a nuestros clientes es que empleamos todos los protocolos de seguridad y les damos una atención de calidad”. Hugo López “Desde mi primer día de trabajo, Speedy llenó mis expectativas, porque nos capacitaron y entrenaron muy bien. Ya tenía experiencia en atención al cliente y conozco la ciudad, eso me ayudó a que me tomaran en cuenta para este trabajo”. Emerson Varela “Me siento orgulloso de pertenecer a Speedy, tenemos muy buena aceptación

y vamos creciendo rápidamente. Los clientes que usan el servicio quedan satisfechos y vuelven a pedir por nuestra App, porque somos seguros y confiables”. Dionisio Manzanares

La operación está disponible desde las 7:00 de la mañana a las 7:00 de la noche, durante esos horarios puede hacer pedidos de restaurantes, farmacias, supermercados y mandaditos personalizados.

La llegada de Speedy ha significado un repunte del empleo no solo directo, debido a que los negocios, al tener la oportunidad de seguir llevando sus productos y servicios a los clientes, tienen la oportunidad de conservar a su talento humano.