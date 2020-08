Autoridades de Educación no están de acuerdo con la promoción automática en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, expuso hoy que no están de acuerdo con la promoción automática del año lectivo, ya que han establecido las estrategias para la evaluación debido a los cambios por los efectos de la pandemia del COVID-19.



"El proyecto de ley que el diputado, Renán Inestroza, está promoviendo, lo respeto mucho y alabo que esté preocupado por la educación; no obstante, es mi deber aclarar que esta secretaría, en consenso con múltiples actores, puso a disposición desde hace un tiempo los lineamientos de evaluación, seguimiento y acompañamiento en el proceso actual educativo", manifestó Bueso.



Las clases presenciales se suspendieron a inicios de marzo, luego de conocerse los primeros casos de COVID-19 en el país y para evitar contagios en los centros educativos se optó por la educación virtual.

"Esto es parte de una estrategia que le denominamos: Te queremos estudiando en casa; misma que comenzó en marzo con la intención de poder atender a los estudiantes de una forma no presencial", agregó.



"Los docentes, que aprovecho para felicitarlos, han sido pieza clave en esto, han podido estar en conexión con los estudiantes transmitiendo las clases a través de la televisión, radio o internet".



Además, destacó el uso de la plataforma de Whatsapp y la distribución de cuadernos o cartillas en unos 12 departamentos del país, que sirven a los estudiantes que no tienen acceso a los medios anteriores.





"Toda esa estrategia no es a la ligera, forma parte de un trabajo fuerte que se ha desarrollado y que nos permite aún con los problemas que tenemos y las situaciones que vivimos provocadas por la pandemia, dar seguimiento al trabajo", afirmó.



En ese sentido, el funcionario informó que en nombre de la secretaría envió al ministro de la Presidencia, Ebal Diaz, un oficio, exponiendo la estrategia que han ejecutado en tiempos de pandemia.



"No se está hablando en ningún momento de promoción automática, los lineamientos son claros y hay procesos de nivelación y acompañamiento al educando y eso es lo correcto", exteriorizó Bueso.



Acotó que "todo ese proceso lo tenemos claramente establecido y por lo tanto, en ese punto específico de promoción automática, nosotros no estamos de acuerdo y sugerimos respetuosamente sostener una reunión con quien consideren oportuno para explicar cada una de las acciones que estamos desarrollando".