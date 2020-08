Aneeah pide habilitar más triajes en caso de extender circulación de dígitos por día

Tegucigalpa, Honduras.

A las 5:00 pm de este miércoles la Mesa Multisectorial sostendrá una reunión para abordar entre otros temas, la posibilidad de extender la circulación de dígitos, así como las regiones y municipios que avanzarían a la fase dos de la reactivación.

Josué Orellana, presidente de las Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras

Ante esto, Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares (Aneeah), pidió a las autoridades competentes que si llegasen a habilitar otra fase de la economía, con circulación de los fines de semana y con la ampliación de dígitos, se abran más centros de triajes a nivel nacional.

"Solo pedimos que si van a circular más dígitos y se habilita la circulación sábado y domingo, que abran más salas de triajes en los 298 municipios del país para que los hospitales no se vean más afectados”, expresó el profesional de la enfermería.

Por otro lado, recordó que es urgente el pago de los salarios del personal sanitario, así como el suministro de equipo de protección para todos aquellos que están en la lucha de primera línea contra el COVID-19.

Opinan

El economista Claudio Salgado comentó que "la idea es buena para ir reactivando los fines de semana, promover el turismo local y la actividad gastronómica, pero creo que mucha gente va a desistir de esa opción porque van a aprovechar el tiempo para hacer otras gestiones, por ejemplo, de índole bancario".

"También hay que definir cómo va a quedar el tema del transporte colectivo, porque la gente lo necesita para movilizarse, más aún si la idea es reactivar los fines de semana. Sabemos la necesidad que hay por el tema del desempleo, pero todo debe hacerse de manera ordenada y con los respectivos protocolos de bioseguridad", añadió.

En su análisis, concluyó diciendo que la economía a nivel nacional está a un 30%, por lo que es necesario abrir más brechas de trabajo en los diferentes sectores.

Aldea Rivera, representante de la Mesa Multisectorial, manifestó que "la idea de los cinco dígitos no está en discusión en este momento, pero sí de circular los fines de semana y con un dígito cada día, pero no solo depende de nosotros, también hay que ver lo que determine la Comisión de Vigilancia, por lo que no creo que se aplique dicha determinación a partir de esta semana".