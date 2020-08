Video viral: suegra descubre la infidelidad de su nuera en un motel y la graba

Redacción.

Un video causa polémica en YouTube, pues muestra a una mujer que decidió investigar un supuesto acto de infidelidad por parte de su nuera y la grabó para delatarla frente a su hijo.

La mujer de origen ecuatoriano, sospechaba que su nuera le estaba siendo infiel a su vástago, y decidió seguirla, hasta encontrarla en un motel.

La suegra siguió a la joven hasta un motel, y hasta ingresó a la habitación donde estaba en la cama, con ropa, y por supuesto, con otro hombre. Las sospechas de la mujer se hicieron realidad y decidió tomar venganza.

Al ver la controversial escena, la mamá reacciona rápidamente y al abrir el cuarto y le pregunta "Karina, ¿qué haces con este hombre aquí?", a lo que su nuera le responde: "vine a conversar con él", encarándola en la puerta de la habitación que habían pagado.

"¿Conversando y este está desnudo?", cuestionó la señora a lo que la mujer infiel responde: “no”. "¿No qué?", pregunta de nuevo la suegra de la joven.

"¿Usted es pareja de ella?", preguntó al sujeto que no tenía ropa puesta y se la empezó a poner al estar siendo grabado. “Te me has caído del pedestal, te has caído del pedestal”, lamentó la indignada suegra.

"Dime que hacías con él, te ibas a casar con mi hijo y estás con este señor. No es posible que tu hagas esto, que vergüenza, tu llegaste a nuestra casa y te hemos dado todo".

Privacidad

Varios internautas compartieron su malestar con la administración del motel, por permitir que la mujer lograra ingresar a la habitación de la joven para grabarla, pues sugieren que es una falta a la privacidad de cada persona.

Otros usuarios, mostraron su alegría de que la joven fue descubierta por su suegra.

Más videos virales