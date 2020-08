Bochas: Sampedrano comenzó en una galera y ahora su negocio de carnes va hacia la franquicia

San Pedro Sula, Honduras.

El joven sampedrano Javier Tábora, muy conocido en la ciudad de San Pedro Sula por su restaurante de asados "Bocha's Grill" recibió admiración y felicitaciones en las redes sociales, después de compartir su historia de cómo decidió abrir su negocio de carnes.

Su historia

"Quiero compartir con ustedes una historia de emprendimiento que comenzó por una necesidad a falta de empleo, inició con un sueño, una ilusión y sobre todo algo muy importante, inició con mucha pasión por lo que hacia para un día llegar lejos. Siempre de la mano de Dios", inició contando Javier Tábora en su cuenta personal de Facebook.

"Hace aproximadamente 8 años comencé a vender comida (asados) afueras de mi casa vendiendo únicamente fines de semana, con una inversión inicial de L.7,000 financiada por una tía que me apoyó incondicionalmente y la cual apreció mucho, dentro de la misma incluía, equipo de cocina, utensilios y compra de materia prima. Durante 1 año y medio nos mantuvimos vendiendo enfrente de la casa y los clientes comían en el “porch” e incluso cuando se llenaba hasta comían en los muebles de la sala y en la mesa del comedor".

"Al ver el crecimiento y la aceptación de los clientes se tomó la iniciativa de ubicar el negocio en un local en la zona viva de San Pedro Sula, sin medir muchos factores y gastos operativos que aumentaron al salir de la casa como ser; pago a más empleados, renta súper alta, energía eléctrica en una zona comercial alta, agua, impuestos municipales, y otros impuestos. Para ser más concretos, el negocio sólo duro abierto en dicho local aproximadamente 4 meses, ya que se descapitalizó y no se podían cubrir los gastos operativos con la poca venta generada, asumiendo que en mi casa era “buena venta” pensé que lo mismo sería en el nuevo local. Lo cual tome la dura decisión de cerrar Bocha's Grill (2014) por tiempo indefinido (2 años y medio)" siguió el hondureño.

"Con el paso del tiempo Dios se encargó en darme una nueva oportunidad para poder hacer una re-apertura de Bochas (2016), se volvió a montar el negocio en un local estratégico en la colonia Stibys y gracias a Dios y a todos los clientes fieles Bochas Grill se levantó de un fracaso para seguir trabajando y deleitando a muchas personas con su inigualable sabor" compartió Tábora.

"A principios del año 2019 se abrió una nueva sucursal también con mucha ilusión el cual a mediado del año 2020 tome la dura decisión de cerrar el local debido a la pandemia mundial que nos azota actualmente y la delincuencia en nuestro país, ya que fuimos saqueados durante los meses de confinamiento por personas sin escrúpulos, y nos llevó al cierre total del mismo" lamentó el emprendedor hondureño de los asados.

"Bochas" asegura "que todo esto llevó un proceso de mucho sacrificio, esfuerzo y dedicación, muchas veces desanimado y agobiado por problemas como toda persona sin embargo no era excusa para dejar tirado lo que Dios ya tenía destinado para mi, aprendí a sacar fuerzas de donde no tenía y comencé a cuidar lo que él Señor me había dado. Hoy en día remodelamos Bochas Grill Stibys para tratar de dar un concepto familiar y acogedor a nuestros clientes y que puedan disfrutar de un delicioso y rico asados con el mejor sabor BBQ".

Pasión y dedicación

El joven hondureño, que también fue jugador profesional de fútbol terminó de contar de su historia, agregando un consejo para los nuevos emprendedores.

"Así que si sos una persona que quiere emprender te animo a que primeramente pongas todo en manos de Dios y él se encargará que todo fluya, segundo; tenes que tener conocimiento de lo que querés hacer y sobre todo, hacer las cosas con pasión y dedicación y NO vender un producto o servicio solo por hacerlo o solo porque tenes la errónea idea que “crees” que puede dar dinero lo que vas a vender. (Recordá que todos es un proceso more) un negocio al principio es un bebé que tenes que cuidarlo, alimentarlo, etc. Para que vaya creciendo como vos querés que crezca" dijo Tábora.

"En fin, esta es mi historia prosperada por la mano de Dios, que apenas es el comienzo de una franquicia de restaurantes" finalizó el joven empresario.

Emprendedores

¿Eres emprendedor y deseas dar a conocer tu historia o idea de negocio? Solo envíanos un mensaje con tu información al siguiente correo emprendedores@laprensa.hn