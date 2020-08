Invest-H tiene una deuda de 232 millones de lempiras

Tegucigalpa.



Marco Bográn renunció como director ejecutio de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) el pasado mes de junio. Se fue sin pena ni gloria y acusado de supuestos actos de corrupción en la gestión de compras durante la pandemia.



Bográn se fue de Invest-H y dejó al ente con una millonaria deuda que los proveedores ya reclaman al Estado por su pago.



Un total de 18 cuentas quedaron pendientes y estas suman un valor de 232 millones de lempiras, informó este lunes el ingeniero Gustavo Boquín, miembro de la junta interventora de Invest-H.





Boquín indicó que la deuda es con proveedores de distintos prouctos y servicios que fueron contratados por Invest-H, dirigida en ese entonces por Marco Bográn, para la atención de la pandemia del Covid-19.



Entre los productos y servicios que se adeudan están los planteles donde se instalaron los hospitales móviles (se deben a un 100% al contratista), chips de extracción de pruebas Covid, mascarillas, equipos descartables, entre otros.



El interventor explicó que en estos momentos se analizan las compras para posteriormente "validar que todos estos productos y servicios hayan sido entregados e investigar cómo fue la forma de contratación".





Indicó que las cuentas también son investigadas por el Tribunal Superior de Cuentas "porque todas se desprenden de pequeñas fracciones que quedaron de todas las contrataciones anteriores, entonces realmente esto no es nuevo si no que viene de las líneas de investigación que también está haciendo el Ministerio Público".



El ingeniero Boquín especificó que los saldos de todas esas cuentas "se realizaron en el tema de la pandemia en Invest-H y que nos han generado todos los problemas de denuncias de actos de corrupción que estamos viviendo; no podemos ocultar que hay un problema y que lo estamos resolviendo".



Recordó que la junta interventora fue nombrada para una mejor administración de Invest-H, pero también con el objetivo de realizar una auditoría forense en ese ente. "Pero es un proceso complejo, delicado y que lleva cierto tiempo", dijo.





El miembro de la comisión interventora acotó que hay compras que se tienen que terminar de cancelar, por lo que el nuevo cuerpo de abogados de Inves-H analiza cuál va a ser la "estrategia legal y correcta" para abordar todos estos temas, "porque si el proveedor cumplió y entregó tenemos que hacerle el pago; si el proveedor tiene algún vicio de duda su contratación debemos de detener el pago".



Indicó que en estos momentos ellos no cuentan con los 232 millones de lempiras, por lo que solicitarán a la Secretaría de Finanzas esos fondos; "todos los hondureños lo pagarán", lamentó.





"Nosotros en este momento no tenemos fondos para hacerle frente a estas obligaciones del tema Covid. Los fondos que tenemos son para la atención de carreteras que ya se han reanudado varios proyectos a nivel nacional y esperamos la próxima semana empezar a sacar procesos de concurso para asignar nuevos proyectos de mantenimiento de la red vial", agregó Boquín.



Consultado con la famosa pregunta del momento, "¿Dónde está el dinero?", el ingeniero Gustavo Boquín manifestó que "como un hondureño más me molesta, me siento indignado por todo lo que causó este problema de Invest-H que no se debió haber dado, pero también siento responsabilidad de participar ayudando a generar esa respuesta. Como sociedad debemos de pagar los errores que se cometieron respetando ante todo la ley", concluyó.