Segunda vuelta en Honduras tiene más probabilidades en 2025, coinciden analistas

Tegucigalpa, Honduras.

La segunda vuelta electoral podría ser una realidad en Honduras, pero hasta 2025 y no para el próximo proceso electoral, debido a diversos factores, particularmente a la cercanía de los comicios del año venidero y a la falta de certeza de los efectos adversos generados por la pandemia del covid-19.

Así coincidieron analistas consultados sobre este tema de interés político en los últimos días.“No hay en este momento las posibilidades de un consenso favorable a una reforma tan profunda porque estamos muy cerca del proceso (electoral); los nacionalistas no la van a aprobar para 2021 porque no hay voluntad”, manifestó el catedrático universitario Miguel Cálix.

Agregó que “para mí la segunda vuelta solo es posible si eliminamos las primarias porque el país no tiene dinero para administrar tres procesos electorales”.

En el Congreso Nacional no hay ambiente hoy en día ni para la segunda vuelta ni tampoco para otras enmiendas profundas en materia electoral.

Las negociaciones al más alto nivel continúan con las principales fuerzas políticas no solo con la aplicación del balotaje, sino también en un acuerdo sobre el censo electoral que abra paso a la discusión y a su vez aprobación de la ley que regirá al Consejo Nacional Electoral (CNE).



No contribuye

El representante de la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), Filadelfo Martínez, indicó que “la segunda vuelta es un mecanismo, es importante y forma parte de los sistemas electorales; pero una segunda vuelta sin haber fortalecido todo el sistema electoral que aleje el fantasma del fraude, la manipulación política, no contribuye”.