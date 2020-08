Ultimátum de Messi: pone tres condiciones para seguir en el Barcelona o se irá

Barcelona, España.

Las primeras consecuencias de la debacle histórica y humillante que sufrió el FC Barcelona comienzan a llegar. La goleada 2-8 en los cuartos de final de la UEFA Champions League ha sido un golpe muy duro y difícil de digerir para los azulgranas, así como para su máxima estrella Lionel Messi.

Messi ha reaccionado un día después de esa dolorosa derrota. El argentino de 33 años se “hartó” de esta situación y le envió un ultimátum a la dirigencia culé, según el periodista Juanma Castaño, en el programa El Partidazo, de Cadena Cope.

El mensaje es claro: si no cumplen con sus exigencias se marchará del Barça. Y es que Leo, golpeado la escandalosa goleada, se plantea seriamente abandonar la institución catalana y ha puesto tres condiciones para seguir.

A Messi se le vio muy afectado por la derrota del Barcelona.

LAS CONDICIONES DE MESSI

CAMBIO DE ENTRENADOR

Parece que la etapa de Quique Setién en el banquillo del FC Barcelona está llegando a su fin y Messi ha solicitado en las oficinas del Camp Nou un cambio en la dirección técnica para que levante al equipo en este delicado momento.

Esta petición de Messi es prácticamente un hecho que se cumplirá pues la credibilidad de Quique Setién ha decaído en el club azulgrana. La derrota le ha puesto la soga al cuello al entrenador de 61 años.

Quique Setién está en la cuerda floja en el banquillo del Barcelona.

Desde Catalunya Radio, informan que el principal candidato a asumir el cargo de entrenador del Barcelona es el argentino Mauricio Pochettino, ex técnico del Espanyol y Tottenham. Según este medio, el presidente culé Josep María Bartomeu ya se habría contactado con él.

LA DIRIGENCIA

La relación entre Lionel Messi y los dirigentes del Barça no es la mejor desde hace un tiempo y el ’10′ quiere cambios importantes, tanto en la parte alta de la cúpula dirigencial como en los encargados de tomar las medidas en el plano deportivo (Ramón Planes, Eric Abidal y Oscar Grau). El rosarino considera que no hay un proyecto acorde a la envergadura culé y que la política de refuerzos implementada en los últimos mercados de pases no fue la adecuada.

Al parecer, el presidente habría tomado nota de este pedido y podría llamar a elecciones anticipadas (se especula que podrían ser en marzo). “Vamos a tomar decisiones, algunas de ellas ya estaban tomadas antes de la Champions, otras las tomaremos ahora, y todas ellas las anunciaremos en las próximas semanas”, advirtió Bartomeu tras la eliminación.

EL VESTUARIO

Messi no podía creer lo que sucedió.

Leo Messi siente que el plantel no está a la altura para competir ante los mejores del mundo. Aún recuerda lo sucedido ante Roma y Liverpool en las ediciones pasadas de la Champions League, competencia que los blaugranas no ganan desde la temporada 2014/15 cuando vencieron a la Juventus en la final y luego de eso fueron eliminados en cuatro ocasiones en cuartos de final y una en semifinales.

El Barcelona gastó varios millones de euros en el último tiempo en figuras que no se han asentado ni demostrado toda su valía, como Philippe Coutinho, quien fue cedido al Bayern Múnich y ayer le hizo un doblete al Barcelona, Osumane Dembelé o Antoine Griezmann, entre otros jugadores.