Suyapa Figueroa dice a Karla Pavón que si se siente frustrada debe renunciar

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de las declaraciones vertidas en medios de comunicación por parte de Karla Pavón, jefa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, sobre Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), a quien señaló de hacer política en medio de la pandemia que abate al país. Figueroa afirma que si la funcionaria se siente frustrada debe renunciar.



“Esas declaraciones de la doctora surgen de la frustración de haberse postulado a un cargo de diputada y no haber salido electa", dijo este viernes a medios comunicación, horas después de que Pavón afirmara que la representante del CMH, solamente se dedica a velar por los derechos de un grupo y no por el gremio en su totalidad.



Además, Pavón mencionó que Figueroa dijo, en su momento, que ella había llegado a la jefatura de virología gracias a la política, "aclaro que nadie me ha regalado nada y que lastima que el CMH esté cerrado y no podamos hablar sobre la situación en este momento...usted está haciendo política con la desgracia de este pueblo", expresó Pavón.

Mencionó también, que durante la pandemia el CMH solamente se ha dedicado a señalar, pero que no han sido parte de la solución entregando equipo de bioseguridad a los médicos. "A mi el colegio no me ha dado una tan sola mascarilla, esto no es solo responsabilidad del Gobierno. ¿Cuántos millones no tenemos en el colegio? El CMH hubiera hecho un triaje lindo, pero no...lo único que han hecho es dar cursos en línea".



En vista de lo anterior, Figueroa expresó que la jefa de virología se siente frustrada porque ha sido cuestionada su labor durante la pandemia. "En este momento dónde todos preguntan sobre las pruebas de laboratorio, los hospitales y dónde está el dinero, eso debe ser molesto para ella, por eso dice: son acciones políticas".



"Nosotros como médicos nos preguntamos ¿dónde está el equipo de bioseguridad que el Estado debió haber garantizado; por qué ella no se pronunció cuando los materiales de bioseguridad como las mascarillas que se compraron no eran las adecuadas?. Ella (Karla Pavón) debió haber rechazado ese equipo", señaló la profesional de la medicina.



"Karla Pavón se siente frustrada al pertenecer a un gobierno altamente cuestionado, y esa frustración la traslada al Colegio Médico, o, si está siguiendo algún mandato de las altas autoridades de su (Partido Nacional), pero mejor nos encantaría que le diga al partido al que pertenece, que den el 4%, que le están quitando a los médicos por contrato, que ni les pagan a tiempo y tampoco les dotan el equipo de bioseguridad", agregó Figueroa.



También le recomendó a la jefa de Vigilancia Epidemiológica que si piensa que las cosas no se están haciendo de manera adecuada, entonces que deje el cargo, "porque la veo desesperada y muy afectada", concluyó.