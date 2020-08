Presentadora hondureña emprende y elabora exquisitos encurtidos

Siguatepeque, Honduras.

Alicia Sofía Romero García, una joven de apenas 21 años, al igual que muchos, la pandemia la golpeó fuerte, fue entonces cuando se reveló su espíritu emprendedor y optó por una ingeniosa idea para salir adelante: la venta de encurtidos.

Dato Cada bote de encurtido tiene un valor de 50 lempiras. Para pedidos puede llamarla al 9785-5348

La joven radica en barrio El Centro, Siguatepeque, y actualmente estudia una licenciatura en Derecho, aunque ha sido una apasionada por las comunicaciones, tanto así que hace más de tres años ingresó al mundo de la televisión en un canal local, aprendiendo y mejorando cada día, esa ha sido su filosofía en sus presentaciones, pero su vida cambió después del 11 de marzo de 2020, cuando el Gobierno hondureño anunció los primeros dos casos de COVID-19.

Sofía es parte de una familia de cinco integrantes, todos luchan como cualquier otro hondureño para poder subsistir ante la crisis económica que atraviesa el país.

"Siempre me ha gustado el negocio, cuando estaba en el colegio trabajé en una pulpería y luego pasé a la televisión, además de estudiar simultáneamente en la universidad. A raíz del impacto de la pandemia en mi lugar de trabajo, la parte de los salarios se complicó, a tal punto que varios de mis compañeros y yo quedamos suspendidos por cierto tiempo", lamentó la hondureña.

Lea además: Hondureña crea su propia marca de aceite de coco

"Desde hace mucho tiempo deseaba poner un negocio, pero aún no tenía claridad sobre el rubro, y en el momento menos esperado se abrieron las puertas; es decir, la pandemia me orilló a aislarme sin saber que significaba una verdadera oportunidad. He pasado en casa desde entonces, de la nada, allí entre finales de marzo e inicios de abril empecé a subir fotografías en redes sociales sobre tamales y con encurtido encima, realmente no fue intencional, pero a la gente le llamó la atención y me preguntaba dónde lo compraba", añadió la joven.

Encurtidos "Rogar" posee ingredientes totalmente naturales y son hechos por las manos de la talentosa Sofía Romero.

Sofía recuerda con nostalgia cómo fueron sus inicios en este emprendimiento, todo empezó con un capital semilla de 100 lempiras y unos deseos enormes de triunfar por sí sola.

"Ante los comentarios y consultas se me ocurrió que podría aprovechar mi tiempo en casa haciendo encurtidos, además tenía más de un mes y medio de no tener dinero, entonces fui donde mi hermana para que me prestara 100 lempiras y tomé cuatro cebollas que tenía mi madre en casa. Hice 20 bolsas de encurtido y con un valor de 10 lempiras cada una, el siguiente día empecé a escribir y a ofrecerles a muchas personas, afortunadamente se vendieron todas", mencionó con emoción.

También: Restaurante de familia hondureña es sensación en Houston, Texas

El segundo día de venta, Sofía devolvió los 100 lempiras que le prestó su hermana y compró cinco botes para llenarlos de encurtido, todo lo que había ganado el día anterior lo invirtió entonces. La joven confiesa que al inicio no miró ganancia alguna, pero fue creciendo paulatinamente.

Esfuerzo y dedicación

"Dios me ha enseñado que hay que trabajar sin importar dónde sea, incluso he ido a vender al mercado, allí coloco una mesa, dos sillas y un mantel, llevo entre seis y ocho botes de encurtido, voy los jueves desde las 7:00 am hasta las 3:00 pm, mientras que el resto de días vendo desde mi casa.

Cuando está en su vivienda los vende, sobre todo, vía redes sociales, además aprovecha el punto estratégico donde vive, ya que es un lugar céntrico. El bote de encurtido tiene un precio de 50 lempiras, algunos de los clientes que viven en la zona llegan donde ella para adquirir el producto, caso contrario, Sofía se desplaza donde ellos y lo entrega personalmente, de tal forma que se sientan cómodos y satisfechos.

Los encurtidos que Sofía elabora no contienen preservantes.

La emprendedora dijo que está buscando la forma de entregar personalmente los botes de encurtido a personas que radican en ciudades lejanas a Siguatepeque. También vende bolsas de encurtido amarillo y rojo a 10 lempiras.

El encurtido sale fresco, si lo quieren para mañana, el mismo día se le prepara y lo más importante, no lleva preservantes.

"Me he enfocado en vender un producto de calidad, el encurtido es riquísimo, el sabor se mantiene, se hace lo más natural posible, lo podemos hacer picante o no tan picante, como el cliente desee. En este negocio comencé un 21 de junio, me ha ido súper bien, gracias Dios he logrado salir adelante", exteriorizó con satisfacción.

La emprendedora confesó que si por una u otra razón queda fuera de la televisión en algún momento, no será algo que le preocupe como antes, ya que se había vuelto dependiente de ello y temía por un despido, pero ahora tiene cómo salir adelante por sí sola.

"Cuando trabajaba como reportera en Siguatepeque apoyaba en gran manera a los emprendedores, iba a los mercados constantemente, pero nunca me imaginé que me fuese a tocar a mí, ahora orgullosamente puedo decir que empecé mi negocio con tan solo 100 lempiras", remarcó.

La joven vende encurtidos en su casa y dentro del mercado en Siguatepeque.

Sofía demora entre dos a tres horas al día para elaborar los encurtidos, mientras que las entregas las hace normalmente entre tarde y noche. Ahora producto del COVID-19, ella y su familia aplican todas las medidas de bioseguridad tanto en la casa como en el mercado cuando son los días de venta.

La universitaria lamentó que muchas veces las personas tengan excelentes ideas de emprendimiento, pero no se atreven por miedo, por lo que sugirió actuar ya y no esperar para mañana.

"Este es un proyecto que no me esperaba, Dios me ha dado una oportunidad, a los clientes le vendemos con calidad, amor y muchos sueños. Para mí observar un bote de encurtido significa mucho, allí hay un gran esfuerzo y constancia", concluyó.