Equipos para las 250,000 PCR también se dañaron

Es grave y crítico no hacer pruebas masivas de PCR TEGUCIGALPA. Marco Tulio Medina, científico hondureño y exdecano de la Faculta de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), lamentó la pérdida de las 250,000 pruebas PCR y dijo que es grave que el país no tenga la posibilidad de hacer testeos masivos a la población afectada. “Es un grave problema que Honduras no tenga posibilidad de hacer pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) porque esto implica la imposibilidad de una adecuada vigilancia epidemiólógica, y en este momento es crucial hacerla dado la reapertura económica”, indicó Medina a LA PRENSA. En las últimas semanas, Honduras ha venido aplicando una menor cantidad de pruebas para detectar el covid-19 a pesar de que el país entró en la reapertura de su economía, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que desde marzo ha sido el epicentro de la pandemia. La Secretaría de Salud a través del Laboratorio Nacional de Virología solo dispone de unas 10,000 pruebas para poder seguir diagnosticando la enfermedad en la población hondureña, y está la espera de que ingresen donaciones del Gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Nuevos brotes. Al respecto, Medina expresó con suma preocupación que durante los proceso de reapertura económica existe el riesgo de un rebrote de la enfermedad, y en ese sentido es crítico para Honduras no contar con datos suficientes sobre la evolución de la enfermedad. “Asimismo, a nivel individual afecta la posibilidad de un diagnóstico temprano, lo cual puede incidir en el manejo médico”, afirmó el profesional de la Medicina. Henry Medina, experto médico y asesor de la Secretaría de Salud, afirmó que debido a la falta de pruebas PCR y el comportamiento de la población es difícil determinar en qué momento se dará el pico o el aplanamiento de la enfermedad en el país.Sestima que con las 250,000 pruebas dañadas se pudo testear al 2% de la población de Honduras. Marco Tulio Medina, científico hondureño.