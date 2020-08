El turismo no abrirá este fin de semana en Honduras

TEGUCIGALPA.

La ministra de Turismo, Nicole Marrder, aclaró ayer que hay confusión en el tema de la reapertura del turismo.

Afirmó que los hoteles están habilitados para abrir y operar desde hace un buen tiempo, y que muchos ni siquiera cerraron debido a que tenían huéspedes.

“Muchos hoteles no están operando porque no existe demanda, y la demanda no se ha podido dar por la limitación en la movilización de personas”, afirmó. En un comunicado, añadió: “Estamos trabajando para una reapertura gradual, que no será este fin de semana, no es algo sencillo especialmente en las condiciones que estamos, lo tenemos que hacer ordenadamente y de forma gradual”, afirmó Marrder.

Sus declaraciones se producen luego de que el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Epaminondas Marinakys, anunciara ayer que este sábado se reactivaría una gran parte del turismo aplicando las debidas medidas de bioseguridad ante la pandemia del covid-19.

El empresario indicó que los hoteles y playas a nivel nacional se habilitarán luego de llegar a consensos en reuniones entre las secretarías de Turismo, Salud, Sinager, Copeco y Policía.

Tome nota En caso de que los fines de semana sigan sin movilización, se ha hecho una propuesta de un salvoconducto turístico, basado en una reservación de hotel en otro destino, todo como parte de un plan de reapertura.

“Ya se dio la autorización, previo a ello hubo una serie de capacitaciones y una preparación ordenada”, afirmó ayer temprano.

En respuesta, la ministra afirmó que aún existen algunas limitaciones que impiden la apertura, tales como la conectividad aérea que aun cuando ya están operando los vuelos nacionales y próximamente los internacionales, el movimiento es poco; otro factor es la limitada movilización interna que impide que los turistas se desplacen de una ciudad a otra y hagan uso de los hoteles.

Al mismo tiempo no hay movilización los fines de semana, lo que se solventará cuando el país entre en la fase dos donde habrá más libertad de desplazamiento. Personal del rubro iniciará fases de capacitación sobre bioseguridad.