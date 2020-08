¡Sorpresa! Cristiano Ronaldo es ofrecido al Barcelona, según la BBC

Barcelona, España.

Tras la eliminación en la Champions League a manos del Olympique de Lyon, el futuro de Cristiano Ronaldo en la Juventus es una incógnita y hoy causa revuelo la información de que ha sido ofrecido a nada más y nada menos que al FC Barcelona.

Según informa este día el periodista Guillem Balaguer en ‘BBC Radio 5 Live Sport’, el agente del jugador, Jorge Mendes, habría ofrecido al jugador al FC Barcelona, el eterno rival del Real Madrid.

“La razón por la que Cristiano Ronaldo ha estado vinculado al PSG, no es tanto que el PSG esté pensando en conseguirlo, es porque Jorge Mendes ha estado dando instrucciones para encontrar realmente un equipo para Ronaldo”, aseguró el comunicador deportivo de 51 años que en 2016 se convirtió en el biógrafo de la estrella lusa y publicó el libro: “Cristiano Ronaldo: La Biografía”.

Y añaden: "Lo han ofrecido en todas partes, incluido al Barcelona".

El fichaje de Cristiano Ronaldo por el FC Barcelona sería una tremenda sorpresa ya que pasaría a formar equipo con uno de sus máximos rivales futbolísticos: Lionel Messi.

Cabe señalar que la semana pasada el nombre de Cristiano Ronaldo sonó para recalar en el PSG, por lo que todo indica que el portugués no está a gusto en la Juventus.

