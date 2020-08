Muere Sergio Suazo Lang, destacado pianista y compositor hondureño

San Pedro Sula.



El arte y cultura de Honduras están de luto. Este miércoles murió el pianista hondureño Sergio Suazo Lang, quien fue un destacado compositor y docente.



El pianista, originario de Comayagua y radicado en San Pedro Sula, falleció en hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social, adonde permanecía interno desde hace varios días luchano contra un cáncer.



Sergio Suazo Lang perdió la batalla contra el mieloma múltiple, tras ser diagnosticado con tumores en la clavícula, cuello y esternón, enfermedades que le ocasionaron la patología que le arrebató la vida.

A continuación un arreglo del maestro Sergio Suazo: My one and only love / Variaciones de Candú

Piano: Sergio Suazo / Violín: Franklin Rodríguez







Familiares, amigos, compañeros y exalumnos de Sergio Suazo lamentaron el fallecimiento del talentoso pianista, quien por motivos de la crisis sanitaria será despedido solo bajo la intimidad de sus seres más cercanos.



Sergio Suazo Lang, que realizó sus estudios superiores en Canadá, fue docente en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, donde impartió clases de orquesta, flauta dulce, teoría de la música, piano, entre otras asignaturas.





Será recordado por formar músicos hondureños desde temprana edad, pues también fue profesor de piano en la Escuela Primaria de Aplicación Musical y la Escuela de Música Victoriano López, ambas instituciones en la Ciudad de los Zorzales.



Sergio Suazo dio todo por la música y el desarrollo de las artes en San Pedros Sula, además de formar excelentes pianistas fue parte de la organización de distintas presentaciones y recitales, entre estos el recordado concierto "Del Barroco al Jazz" -instaurado por él mismo- que en el año 2019 celebró su IX edición.