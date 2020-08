Madre e hija causan furor con delicioso arroz con leche en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La pandemia del coronavirus ha provocado que cientos de hondureños decidan inspirarse y crear emprendimientos para salir adelante y generar un ingreso económico extra, escenario que viene a demostrar que los hermanos hondureños desean salir adelante.



También ha quedado claro que no hay edad para emprender, así lo demuestra la pequeña Sofía Reyes de tan solo 12 años de edad, que junto a su madre Zobeida Villatoro están causando furor con la venta de arroz con leche en la ciudad norteña de San Pedro Sula.

"Sofía's Homemade Rice Pudding" es el nombre que madre a hija pusieron al negocio, la niña se encargó de crear el logo, diseños y de tomar las fotografías de los postres. Su mamá está a cargo de prepararlos con la receta de la abuela, y su esposo se encarga de entregarlos.

La especialidad de la casa es el arroz con leche, pero también se encuentra disponible con varios ingredientes, como ser el dulce de leche, nueces pecanas, fresas y otros.

Además del ya famoso arroz con leche, las emprendedoras Sofía y Zobeida también preparan otros exquisitos postres como ser el flan de vainilla, chocoflan y tres leches.

Pedidos

Las sampedranas toman los pedidos con 24 horas de anticipación y lo hacen a través del teléfono 9946-9117. En apenas unas semanas han ganado mucho popularidad en redes.

"La verdad que el impacto que ha tenido ha sido asombroso, jamás esperé que algo que yo hiciera de comida se pudiera vender. A los clientes les ha encantado y sobre todo por la diversidad de combinaciones que se pueden hacer" explica la sampedrana.

"La idea del negocio surgió de Sofía, ya que ella siempre me dice que todo lo que cocino se puede vender, pero la verdad yo no estaba muy entusiasmada. Pero al ver las ganas de ella, me motivó mucho. Ella desde pequeña es muy creativa y tiene habilidades con la tecnología" comparte Zobeyda sobre su hija, la pequeña emprendedora del arroz con leche.

Emprendedores

