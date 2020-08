China advierte a EEUU a "no jugar con fuego" con respecto a Taiwán

Pekín, China.

China exhortó el miércoles a Estados Unidos a no "jugar con fuego" con respecto a Taiwán, en un momento en el que un alto responsable estadounidense concluía su visita en la isla con un homenaje al expresidente Lee Teng-hui.



"Respecto a las cuestiones sobre los intereses fundamentales de China, algunas personas en Estados Unidos no deberían hacerse ilusiones y no jugar con fuego", declaró ante la prensa un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, que recordó la oposición de su país a cualquier contacto oficial entre Estados Unidos y Taiwán "bajo cualquier pretexto".



China considera Taiwán como una de sus provincias y condena cualquier acto oficial entre la isla de 23 millones de habitantes y responsables extranjeros.



En un contexto de crecientes tensiones con Pekín sobre multitud de asuntos (pandemia, Hong Kong, derechos humanos, rivalidad comercial y tecnológica), el secretario estadounidense de Salud, Alex Azar, finalizó el miércoles una visita de tres días a Taiwán.



Azar es el más alto responsable estadounidense que viaja a Taiwán desde 1979, año en el que Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Taipéi.



El secretario estadounidense visitó el miércoles la tumba del expresidente taiwanés, Lee Teng-hui, y alabó el papel que jugó en la transición democrática de la isla. El expresidente falleció a finales de julio a los 97 años.



"El legado democrático del presidente Lee hará avanzar para siempre las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán", escribió el ministro estadounidense en un mensaje de pésame.



En los años 1990, Lee fue el artífice de la transformación de Taiwán en un Estado libre y moderno tras décadas de dictadura, convirtiéndose así en enemigo del régimen comunista.

Vea: Trump ataca a Kamala Harris, candidata a vicepresidenta de EEUU



Fue una destacada figura del movimiento que buscaba reconocer la isla como un Estado soberano.



La ONU no reconoce Taiwán como Estado independiente. Pekín amenaza con recurrir a la fuerza en caso de que Taipéi proclame oficialmente la independencia o de intervención exterior.



Washington y Taipéi presentaron el viaje de Azar como un encuentro para abordar las lecciones de la política taiwanesa en la lucha contra el coronavirus, que dejó menos de 500 casos y solo siete decesos en la isla, uno de los territorios que mejor gestionó la pandemia.