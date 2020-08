SAR y RNP reanudan servicios en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Registro Nacional de las Personas (RNP) reabrieron sus oficinas en San Pedro Sula.

Aunque el RNP ya había abierto anteriormente, cuando San Pedro Sula retornó a la fase cero, cerró nuevamente y hasta esta semana comenzó a atender a los usuarios.

En el caso del SAR desde que inició la pandemia no habían reanudado el servicio en las oficinas de la primera calle.

Los trámites presenciales que se pueden hacer en el SAR cumpliendo con las medidas de bioseguridad y de acuerdo con el último dígito de la cédula o carné de residente son: la emisión de RTN persona natural, jurídica y comerciante individual por primera vez, baja de obligaciones y notificación de cierre de operaciones.

Wendy Gámez, directora regional noroccidental del SAR, informó que de las 16 oficinas con las que cuenta la institución en todo el país solo están operando las de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

“No tenemos un límite de atención de personas, pero tienen que cumplir con el dígito autorizado por día”.

Gámez explicó que el ingreso a las oficinas es pausado con el fin de cumplir con el distanciamiento, las demás personas deberán esperar afuera.

Además 1- Instituto de la Propiedad. El IP ahora funciona en el edificio de Zizima en bulevar del este.



2- Citas ahora se piden por teléfono. En el Instituto Nacional de Migración, los ciudadanos que deseen hacer un trámite deben llamar previamente al número 2232-7800, donde les indicarán el procedimiento a seguir.

Las atenciones son de acuerdo al orden de llegada y con el sistema de boleto. “Pueden hacer la notificación de las empresas que han tenido que cerrar o suspender sus actividades por la pandemia, este trámite puede ser presencial o en línea”, indicó.

Solicitar la reposición del RTN al igual que otros trámites se pueden hacer en línea ingresando a la página oficial www.sar.gob.hn seleccionando “servicios covid-19”, luego deben ingresar a la sección de “servicios”, elija el formulario “solicitud reposición RTN”, complete y envíe la información solicitada.

El horario de atención en el SAR es de 8:00 am a 4:00 pm sin cerrar al mediodía. Aunque fue imposible contactar a los encargados del RNP en San Pedro Sula, decenas de usuarios están abarrotando a diario las oficinas; sin embargo, algunos no cumplen con el último dígito autorizado. El horario de atención es de 9:00 am a 3:00 pm.

Actualmente, la única oficina gubernamental que sigue cerrada es la Secretaría de Trabajo con sus servicios de cálculo de prestaciones, unidad de conciliación, bolsa de empleo e inspectoría, entre otras.

El Instituto de la Propiedad (IP), el Instituto Nacional de Migración (INM). la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y las empresas de servicios públicos, como la Enee y Aguas de San Pedro, están funcionando en San Pedro Sula.