Autorizan a usuarios del transporte interurbano a viajar sin importar el día de circulación

Tegucigalpa.

Ayer se reactivaron los servicios de transporte interurbano en Honduras, pero los buses salieron de sus terminales con apenas tres o seis pasajeros, lo que representó más pérdidas que ganancias a las empresas.

El flujo de pasajeros fue muy bajo y esto se debió no solo al temor (a contagiarse con coronavirus) que unas personas tienen de viajar, sino que en el país aún se mantienen restricciones en los días de circulación de los ciudadanos.

En ese sentido, este martes el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre informó que los usuarios que necesitan viajar de una ciudad a otra podrán hacerlo, aún si no es el día del dígito que corresponde a la circulación establecida por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Con esta decisión se espera que la afluencia de pasajeros aumente en las empresas que ofrecen el transporte interurbano.

Tres empresas interurbanas son las que están dando servicio en estos momentos en San Pedro Sula, pues cabe mencionar que esta semana se inició apenas el pilotaje en el transporte terrestre de personas.

Las empresas con rutas desde y hacia San Pedro Sula autorizadas por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre son Etruch que operan hacia y desde Choloma. También las empresas Rey Express, Sáenz y Cristina con sus rutas a Tegucigalpa.

Las empresas están autorizadas para operar con el 50% de su capacidad. Las unidades grandes tienen 59 asientos, es decir, solo está permitido que lleven un máximo de 29 personas.

Los viajeros deben llevar en todo el recorrido la mascarilla, no ingerir alimentos y no hacer uso del baño en caso de que la unidad lo tenga, además, no pueden subir pasajeros en las carreteras.