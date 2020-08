Invest-H pagó más L46 millones por pruebas para Covid-19 que se dañaron

Tegucigalpa.



Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) confirmó el domingo que 250,000 pruebas para detectar Covid-19 se dañaron, una polémica más del actuar de esta institución del Estado durante la pandemia del coronavirus.



Esta mañana la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que ellos nunca recibieron las pruebas porque detectaron el daño.



"La Secretaría de Salud en su momento advirtió (a Invest-H), el mismo día de llegada dejó constancia en el acta de recepción que la temperatura de esas pruebas no estaba correcta", dijo la ministra Flores.





En los primeros meses de pandemia en el país, Invest-H compró 250,000 pruebas PCR. Cada prueba costó 7.50 dólares para hacer un total de 1 millón 875 mil dólares, aproximadamente 46.8 millones de lempiras.



Según informó esta mañana Alba Flores, Invest-H contrató una empresa pra transportar las pruebas PCR y el espacio para el almacenaje de las mismas. Cabe mencionar que los tests para detectar el coronavirus necesitan una temperatura baja para que las pruebas no sufran daños.



"Las pruebas no se arruinaron aquí, las pruebas llegan con un problema de temperatura", indicó la funcionaria, que aseguró: "si el producto no llega en las condiciones que nosotros lo pedimos, no lo recibimos".





La titular de Salud aclaró que lo dañado no son pruebas en su totalidad, si no "complementos para hacer las pruebas laboratoriales". Dijo que se hizo la compra "poco a poco" (por partes) debido a la escasez a nivel mundial.



Flores lamentó "todos los temas de corrupción que se han identificado", aunque aseguró que "la Secretaría de Salud ha actuado con transparencia".