Transporte en Honduras inicia pilotaje con cuatro rutas interurbanas

Tegucigalpa, Honduras.

Buses interurbanos y taxis reanudan hoy operaciones en Honduras con todas las medidas de bioseguridad exigidas por el Instituto Hondureño de Transporte (IHTT).

Se estableció como regla que se utilizará solo el 50% de la capacidad de las unidades. Son cuatro rutas del transporte interurbano; el transporte urbano se informó que aún no comenzará a operar hasta que cumplan con los requerimientos sanitarios.

Previo al inicio de operaciones, ayer inspectores del IHTT supervisaron las terminales de las empresas de transporte interurbano en Comayagüela para verificar que cumplan con las medidas sanitarias. “Desde la semana pasada se trabaja en el protocolo de bioseguridad. Por ejemplo, en la región sur estamos listos con capacitaciones a los empleados del transporte, certificados y salvoconductos para operar”, dijo Belinda Pavón, transportista.

Rutas autorizadas

Desde hoy, según el último dígito de su identidad o pasaporte, los pasajeros podrán hacer uso de las unidades en las rutas: Ruta 1 de Ocotepeque hacia La Entrada, Copán; Ruta 2, Tegucigalpa-San Pedro Sula; Ruta 3, San Pedro Sula a Choloma, y Ruta 4, Tegucigalpa-Choluteca.

Son 11 empresas las que en todo el país, desde las 7:00 am hasta la 1:30 pm, transportarán a los pasajeros en estas rutas con una hora de diferencia. “No se ha autorizado ningún tipo de aumento al valor de la tarifa del pasaje en ninguna de las modalidades y hasta ahora no es un tema de discusión. Advertimos que las unidades que salgan a prestar el servicio sin autorización serán decomisadas”, dijo Pyubani Williams, presidenta del IHTT.



Luis Peña, dirigente del transporte en la zona norte, dijo que están listos y que han enumerado incluso los asientos. Además, las unidades irán sin aire acondicionado y con las ventanillas abiertas. “Es el primer paso para iniciar a operar, únicamente con el 50% de la capacidad. Esto nos generará pérdidas, por lo que estamos solicitando un alivio a través del Congreso Nacional”, manifestó Peña.

Proceso gradual

En el caso del transporte urbano del Distrito Central (DC), las rutas de buses se pensó iniciarían esta semana, pero Jorge Lanza, dirigente del transporte, aseguró que aún no operarán.

“El transporte urbano no abre el lunes, hay que esperar todavía. Como urbanos no salimos por ahora, no hay posibilidades de salir”, dijo Lanza.

Los transportistas continúan en el proceso de capacitación. “Este es un proceso continuo, estamos esperando el listado de conductores de algunas rutas; además, estamos revisando la base de datos, así como la legalidad de las unidades”, expresó Mario Mata, gerente del Sistema Integrado de Transporte Público del IHTT.

En el pilotaje aprobado para iniciar hoy se incluye también la salida de más de 40 taxis que fueron autorizados para brindar el servicio en la ciudad capital y otro número en San Pedro Sula y resto del país.

Conforme se capaciten y verifiquen medidas en las unidades se habilitarán más unidades. Todos los usuarios que aborden las unidades deberán portar mascarilla, usar gel y respetar el distanciamiento en la terminal de buses. Al tomar la temperatura si presentan síntomas no podrán viajar.