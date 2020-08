Negocios copanecos han perdido el 80% de sus ventas

Santa Rosa de Copán.

La pandemia del covid-19 no solo ha afectado la salud de los copanecos en cinco meses, sino que su impacto en la economía local es resentido por centenares de empresarios y comerciantes que han tenido que ingeniárselas para resistir la recesión económica y al mismo tiempo tomar medidas para evitar la propagación del virus que ha cobrado la vida de más de una veintena de personas en Copán.

Se han cumplido casi dos meses desde que se autorizó la reapertura del comercio; pero aún se mantienen vigentes las restricciones de circulación y la incorporación de los empleados en las empresas.

De los 23 municipios de Copán, solo Nueva Arcadia se encuentra en la región 3, mientras que Santa Rosa y Copán Ruinas están en la región 2, esto significa que incorporó al 40% de la fuerza laboral en empresas y también en los organismos del Estado.

El impacto ha sido nefasto en copán ruinas porque su economía gira alrededor del turismo. Mauricio Arias, alcalde de Copán Ruinas

Los otros 20 municipios están en la región 1, por lo que han podido sumar al 60% de su fuerza laboral, en el proceso paulatino de reapertura de la economía.

La economía del departamento es sustentada por la producción de café, la cual podría disminuir por la presencia del virus.Otros sectores importantes son el comercio y el turismo, sobre todo en Santa Rosa y Copán Ruinas.

La actividad comercial en Nueva Arcadia, especialmente en La Entrada, y Cucuyagua es un pilar fundamental que sustenta, junto con la caficultura, su economía.

El Centro de Desarrollo Empresarial Región de Occidente (CDE-Roc) advirtió que el cierre total del comercio durante los primeros tres meses de la pandemia obligaron a que un 70% de los emprendimientos cerrara. El CDE registró que las ventas se redujeron en un 69% en las empresas.

Santa Rosa, Nueva Arcadia, Cucuyagua y La Unión acumulan el 76% de contagios confirmados.

El cierre total también representó que el 85% de la masa laboral en la región de occidente fuera suspendida y el 15% despedida.

La reapertura económica vino a ser un alivio para la economía, ya que se evitó que más personas perdieran sus empleos y que las empresas siguieran cerrando; sin embargo, las ventas se han visto reducidas considerablemente.

Patrick Perichon, empresario de Santa Rosa de Copán, indicó que “los negocios en este momento solo están percibiendo un 20% de lo que vendían antes de la pandemia, con eso solo se puede pagar empleados.Muchas empresas no pueden pagar luz ni agua ni préstamos, apenas hay dinero para los empleados”.

Perichon explicó que la economía se ha estancado debido a que se han perdido empleos y que se mantienen vigentes las restricciones de circulación.

“Mientras no se permita la circulación los fines de semana y no se extienda el horario hasta la noche, los negocios verán minimizadas sus ventas. La situación se volverá insostenible y los empresarios no veremos la luz al final del túnel”, lamentó.

Turismo

Copán Ruinas y Santa Rosa son parte del distrito turístico Lenca Maya.Desde el inicio de la pandemia, los sitios turísticos han permanecido cerrados.

Solo se mantienen a flote los restaurantes y cafeterías que ofrecen su producto a domicilio, y a ellos se les ha elevado los costos por las rigurosas medidas de bioseguridad que implementan.

Marbel López, empresario y también presidente del capítulo de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) en Santa Rosa de Copán, indicó que la empresa privada ha reportado ventas entre el 10 y 20% desde que abrió de nuevo, en comparación con las que tenía antes.

Copán tiene 414 casos confirmados, 25 muertes y 182 recuperados.

“El turismo ha sido seriamente afectado, son pérdidas millonarias las que ha sufrido.Muchas empresas están al borde de cerrar operaciones, específicamente en nuestra zona. Restaurantes y cafés estamos con servicio a domicilio, pero las ventas son ínfimas”, explicó.

“La reapertura ha generado circulante económico, pero es un incremento muy leve, que no toma la suficiente fuerza para que se reactive la economía de una manera clara; esto es una de las secuelas que nos va a dejar esta pandemia.Estamos buscando reinventarnos y buscar nuevas opciones de mercado, incluso en el área digital, y dirigir nuestras campañas de mercadeo a otros segmentos.Solo Copán Ruinas reportó pérdidas que se elevan a los 250 millones de lempiras este año, según registros de la Cámara de Turismo y Comercio de ese municipio”, añadió López.

Eliud Guerra, director del Parque Arqueológico de Copán, dijo que aunque “las pérdidas económicas son difíciles de estimar en este momento, pero podrían ascender más o menos a 10 millones de lempiras por concepto de entradas al sitio arqueológico, desde la fecha que este se cerró hasta hoy”.

Protocolos

El sector prestador de servicios turísticos se prepara para reabrir operaciones pese a la pandemia.

El Parque Arqueológico de Copán, principal destino turístico de todo el departamento, tiene listo su protocolo de bioseguridad y se consideró prudente que de momento se mantengan cerrados los tres museos en Copán Ruinas.

La Cámara de Turismo de Copán Ruinas en alianza con el CDE y otros entidades logró concretar la capacitación de más de mil empleados de restaurantes, hoteles y cafeterías de la ciudad.

Canaturh logró que en Santa Rosa se capacitaran más de dos mil personas de diferentes empresas y actualmente se continúa en este proceso, todo esto para que la apertura tenga un efecto positivo y ordenado.

También se planifican estrategias de mercadeo digital y mantener vigentes los recorridos virtuales en redes sociales.