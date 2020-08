Myrka Dellanos queda fuera de "Al Rojo Vivo", dos días después del despido de María Celeste Arrarás

Miami, Florida.

La periodista Myrka Dellanos también se despidió de Al Rojo Vivo. La salida de la cubana se dio dos días después de que su amiga y colega María Celeste Arrarás fuese despedida de Telemundo.

“Para mí me queda como una de las bendiciones de la pandemia haber podido entrar a sus hogares y compartir con ustedes día a día. Estamos viviendo un hecho histórico en estos tiempos, y como periodista poder estar cerca de ustedes, trayéndole las últimas noticias, ha sido un privilegio", expresó Dellanos minutos antes de que el programa finalizara

"Gracias a Telemundo por la oportunidad, a los productores, hasta los chicos del estudio que me han consentido muchísimo, me han traído el cafecito cubano, el agua, hasta me han arreglado el arete, todo mi agradecimiento porque me han tratado y recibido con tanto cariño", agregó la comunicadora.

Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás fueron compañeras en “Al Rojo Vivo” durante la pandemia.

En su discurso de despedida, Myrka le recordó a sus seguidores que es momento de tener fe y confiar en Dios, pese a la crisis mundial que se vive por el coronavirus.

"Sé que muchos de ustedes están viviendo esos momentos de la pandemia, espero haber podido inyectarles un poquito de fe y esperanza. Quiero recordarles que Dios está con ustedes, que el mundo saldrá de esta crisis, venceremos y seremos más fuertes por estos momentos de aprendizaje. Dios los bendiga, los quiero mucho y hasta la próxima amiguitos”, dijo Myrka.

En la década de los 90, Myrka Dellanos y María Celeste trabajaron juntas en el programa “Primer Impacto”, de Univisión.

La llegada de Myrka Dellanos a "Al Rojo Vivo"

Cuando inició la pandemia, María Celeste sugirió que su excompañera del noticiero Primer Impacto, quien se encontraba en Miami con su madre, se incorporara al programa de Al Rojo Vivo.



Y fue así como ambas comunicadoras compartieron la conducción durante la pandemia.

