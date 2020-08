Maestros de Honduras se van a paro de clases virtuales

Tegucigalpa.



Los alumnos de educación media del sector público de Honduras dejarán de recibir sus clases virtuales, esto debido a que los maestros decidieron hacer un paro virtual de labores.



La decisión es acuerpada por los docentes afiliados al Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), y del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh). El paro virtual de clases es en reclamo al pago de salario atrasado correspondiente al mes de julio.



Edwin Hernández, presidente del Colpedagogosh, aseguró esta mañana que son miles de maestros que no han recibido su salario correspondiente a julio, aún y cuando el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, aseguró a inicios de esta semana que se están haciendo los pagos a los docentes.



Bueso informó que el pago se está haciendo un departamento por día, y tomando en cuenta que a los empleados públicos les pagan los días 20 llegará esa fecha y tocará pagar el mes siguiente, es decir, volverán a tener un salario atrasado.



El presidente del Colpedagogosh opinó que "en una forma demagógica el señor, mal nombrado por cierto como ministro de Educación, sale anunciando que ya le están pagando al magisterio, lo que no dice es que anteayer se les pagó a Lempira, que ayer se le pagó a Choluteca, si va a ir día por día le va a agarrar el 20 de agosto sin cumplir con la responsabilidad y si esto continua entonces, este apagón, el apagón virtual lo vamos a mantener en el sistema docente nacional".



El dirigente magisterial agregó: "a partir de ayer hemos iniciado el paro virtual por la negligencia en el pago de los compañeros docentes en vista que junto al personal de salud somos los únicos dos sectores que estamos trabajando día a día, cada quien en su espacio y precisamente el gobierno de la República a estos dos sectores les ha negado el pago correspondiente, por lo tanto, la bases del magisterio en reunión virtual del día sábado decidieron suspender el proceso de clases virtuales hasta que el Estado de Honduras haya pagado el salario mensual de los compañeros que corresponde al mes de julio", indicó Hernández.



El magisterio no es el único gremio que ha decidido parar actividades para reclamar el pago de sus salarios. Esta semana médicos y enfermeras del hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, destinado para pacientes Covid-19, se retiraron del centro asistencial ya que el Gobierno les adeuda sus salarios; por esta decisión la dirección del nosocomio tuvo que cerrar cupos en la sala Covid-19, pasando de 111 camas disponibles a solo 80.