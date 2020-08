Cierran cupos en sala covid del hospital Leonardo por renuncia de enfermeras

SAN PEDRO SULA.

Las enfermeras, médicos generales e internistas de la sala covid del hospital Leonardo Martínez están doblando turno para atender a 60 pacientes que están ingresados en esa unidad luego de la renuncia de más de 50 trabajadores de la salud.

En la salas en las que permanecen internos pacientes graves y críticos por covid-19, tampoco están los seis médicos intensivistas (especialistas en cuidados intensivos), quienes tuvieron que retirarse debido a que se les venció el contrato el 31 de julio.

El hospital Leonardo Martínez se descentralizó en 2014 y pasó a ser manejado por una fundación para brindar atención materno-infantil, pero ante la llegada de la pandemia, firmaron un convenio con la Secretaría de Salud para la atención de pacientes con covid-19.

Inicialmente se habilitó la sala de dengue para atender a los afectados por el nuevo coronavirus y posteriormente en el módulo quirúrgico se acondicionaron las salas para pacientes en cuidados intermedios y graves.

Datos 1- Hospital Mario Rivas. En las últimas 24 horas se reportaron cuatro fallecimientos por covid-19. El personal médico del sanatorio informó del ingreso de 54 pacientes adultos y ocho niños. 2- Seguro Social. Se reportaron 144 personas internas, de las cuales 114 estaban estables, 19 delicados, 11 en cuidados intensivos, 26 altas egresos y cero fallecidos. 3- Unidad estabilizadora municipal. Los médicos reportaron ayer el egreso de cinco pacientes que vencieron el covid-19 y el ingreso de siete más.

A pesar de la renuncia interpuesta por 50 enfermeras, 24 de ellas auxiliares y 26 licenciadas en enfermería, por la falta de pago de los meses de junio y julio, más un bono de estímulo por estar en primera línea y la no renovación de los contratos de los intensivistas, el hospital

Leonardo Martínez no ha dejado de atender a los enfermos por covid y el personal sanitario que ha quedado está haciendo turnos dobles.

Estas 50 enfermeras que interpusieron su renuncia fueron contratados bajo la modalidad del programa Código Verde Plus y fondos BID.

32 Millones de lempiras es el primer desembolso que se hará al Leonardo Martínez en los próximos días para el pago de sueldos a los empleados.

Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (Aneeah), dijo que sus compañeras en el Leonardo Martínez están “haciendo un esfuerzo sobrehumano. Tienen una sobrecarga de trabajo, pero a pesar de ello han dado todo estando al frente de la pandemia y es digno de felicitarlo. Resalto la labor de las enfermeras, comprometidas a pesar de la situación y el temor a infectarse”, manifestó.

Dijo que han tenido reuniones con las autoridades de Salud, quienes se han comprometido a pagar los salarios en los próximos diez días. “Hemos platicado con las compañeras que interpusieron su renuncia y manifestaron que si les pagan los salarios que les deben están dispuestas a regresar”, señaló.

Esperan un desembolso de al menos 60 millones de lempiras para solventar la crisis.

Menos cupos

José Medina, director del Leonardo Martínez, dijo que ayer había 60 pacientes internos en las salas covid, de estos, cuatro permanecían en la unidad de cuidados intensivos, y que había una disponibilidad de 20 camas.

Antes de la renuncia del personal de enfermería y la terminación de contrato de los intensivistas se tenían 111 camas disponibles para igual número de pacientes, pero ante esta situación se bajó la capacidad a 80.

Medina detalló que esos 20 cupos quedaron debido a que se trasladaron esos enfermos que ya pasaron la etapa crítica a la Unidad Estabilizadora en el Gimnasio Municipal.

“Los pacientes que están hospitalizados siguen siendo evaluados tanto por los médicos generales como por los médicos internistas, es cierto que tenemos la ausencia de los intensivistas, pero los internistas están haciendo su función”, expresó Medina.

No vamos a dejar de atender a los pacientes en la sala covid, la gente que está ahí nos necesita. Diana Martínez, enfermera por contrato

Para no dejar sin atención a los hospitalizados, los médicos intensivistas están asesorando por teléfono a sus colegas sobre el manejo de los pacientes.

La Secretaría de Salud se comprometió a destinar una partida de 80 millones de lempiras para el pago de empleados y proveedores del hospital.

Diana Martínez, una de las enfermeras que labora bajo la modalidad de contrato en el sanatorio, dijo que no han pensado en abandonar la sala covid y que ellos han brindado un apoyo a las compañeras que renunciaron por falta de salarios.

Al personal de contrato también le adeudan salarios. “La gente que está en la sala nos necesita y dejar la sala sola y que cierren no podemos”, expresó.

Nosotros no hemos renunciado, teníamos un contrato hasta el 31 de julio que se venció y no fue renovado. Óscar Díaz, médico intensivista

Agregó que seguirán esperando a que les hagan efectivo el pago de sus salarios.

Postura

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, reconoció que el pago a este personal no ha sido puntual y están gestionado fondos para hacerlo.

En declaraciones previas, Flores dijo que se está buscando un financiamiento para desembolsar los 80 millones de lempiras, fondos que serán destinados a la Fundación del Leonardo Martínez para el pago de salarios.

80 Millones de lempiras es la partida que se requiere para el pago de personal y a proveedores del Leonardo y que funcione la sala covid.

La funcionaria dijo que esos fondos son apoyos presupuestarios de la Secretaría de Salud. “Ya estamos haciendo la gestión necesaria para que en esta misma semana puedan tener un desembolso importante”, señaló.

El presidente Juan Orlando Hernández catalogó de inaudito que no se les haya cancelado los sueldos al personal médico y de enfermería del centro asistencial sampedrano.

“A pesar de que esté una fundación y la dirección del hospital, no es posible que a estas alturas no hayan resulto esto. La gente que está en el hospital deja de atender a su familia, se arriesga y no tener el pago es una tragedia y se tiene que actuar con diligencia y prontitud”, dijo Hernández.