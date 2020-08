Axel López le ofreció a funcionarios de Lobo Sosa un tren aéreo para San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Axel G López, el proveedor de los hospitales móviles contactado por Marco Bográn después de realizar un “barrido por internet”, según él, realmente no es un hombre desconocido para muchos funcionarios hondureños como intenta hacer creer el exdirector de Invest-Honduras.

López, quien representando empresas hace negocios millonarios en algunos países de América Latina, le propuso a funcionarios del Gobierno de Porfirio Lobo Sosa la construcción de una línea férrea en San Pedro Sula para trasladar por medio de un sistema de metro a pasajeros desde la Gran Central Metropolitana hasta el centro de San Pedro Sula.

Axel López con funcionarios del Ferrocarril Nacional de Honduras en las oficinas de esa empresa estatal ubicada en el centro de San Pedro Sula en diciembre de 2010.

En diciembre de 2010, visitó San Pedro Sula y sostuvo una reunión con funcionarios del Ferrocarril Nacional de Honduras (FCN) para dar seguimiento a una propuesta que la compañía American Maglev Technology (AMT) de Florida, Inc le propuso a Miguel Pastor, cuando desempeñó el cargo (entre enero de 2010 y marzo de 2012) de ministro de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi).

Vestido de jeans azul y una camiseta con el logotipo de AMT, López llegó a las oficinas del FCN, ubicadas en la intercepción de la primera avenida y primera calle del centro de la ciudad, y sostuvo la reunión con el exgerente de esa empresa estatal, Lester Aguilar, el gerente de finanzas y otros ejecutivos.

Axel López con ejecutivos de la empresa American Maglev Technology (AMT) de Florida, Estados Unidos en octubre de 2010.

En la reunión, López, actuando como representante de AMT, manifestó que esa compañía podía instalar una línea férrea aérea la cual, en una segunda fase, ampliaría del centro de la ciudad hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La propuesta de López no progresó. Meses más tarde, Aguilar y el ex subgerente, Diter Quiroz, visitaron Duisburg, Alemania, para reunirse con representantes de compañías propietarias de trenes interesadas en invertir en Honduras.

Axel López y la ex designada presidencial María Antonieta Guillén de Bográn en el despacho de la funcionaria en Tegucigalpa en diciembre de 2010.

Ese mismo mes, López, vestido de traje oscuro y corbata roja, viajó a Tegucigalpa y visitó en su despacho a la entonces designada presidencial María Antonieta de Bográn y se tomaron una fotografía con la Bandera de Honduras, la ventana y las paredes color dorado de su oficina de fondo.

Relacionada: Hospitales Móviles: Borraron logos plagiados y crearon nuevas facturas

Pagos 1. El 19 de marzo de este año, Marco Bográn transfirió a Elmed Medical System y Hospitales Móviles, representadas por Axel López, la cantidad de $15.9 millones por dos módulos hospitalarios de 91 camas. 2. El 2 de abril realizó una segunda compra a la misma sociedad, consistente en un hospital móvil con capacidad de 91 camas por $7.9 millones y cuatro hospitales de 51 camas a un valor unitario de $5.7 millones, más siete plantas de tratamiento de desechos hospitalarios valoradas en $87,500 cada una.

Esta fotografía que comenzó a circular el mes pasado en medios de comunicación y redes sociales obligó a la exdesignada a emitir un comunicado en el cual estableció que ella no tiene ni ha tenido “ninguna relación comercial con la persona” y advirtió que “habiendo aclarado los hechos a partir de este momento todo aquel que” le “atribuya una responsabilidad que no me corresponde, sustentado en una fotografía ocasional, tendrá que responder”.

La exdesignada dijo que “la foto que exhiben corresponde a por lo menos ocho años atrás” y agregó que “así como esta fotografía, igualmente existen muchísimas más con cientos de personas a las cuales” atendió y conoció como funcionaria (entre 2010-2014). Sin embargo, nunca explicó los motivos por los cuales la visitó López.

Además: Investigación hunde a Marco Bográn y Axel López en caso de hospitales móviles

El guatemalteco americano, autor del libro How to do Successful Business in Latin America (Cómo hacer negocios exitosos en América Latina), tiene olfato y sabe dónde localizar a las personas clave para hacer negocios, por ejemplo, estuvo presente en abril de 2015 en el International Economic Forum of the Americas (IEFA), celebrado en Miami, Estados Unidos, en el cual participaron delegaciones de los gobiernos de diferentes países de la región, empresarios y personajes influyentes.

Axel López estuvo presente en el International Economic Forum of the Americas (IEFA), celebrado en el Biltmore Hotel Miami Coral Gables, Miami, Estados Unidos, en abril de 2015.

El Gobierno de Honduras envió a ese evento a una delegación integrada, entre otros funcionarios, por el actual presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrado, en ese entonces ministro de la Secretaría de Finanzas.

“Cómo hacer negocios en América Latina”, cita el libro de Axel López, una utopía que aplicó a Honduras

En su libro, López describe por qué hacer negocios en esta región, por qué América Latina, por qué ahora, dónde y cómo empezar, además de aprender a cómo tratar con agentes, distribuidores o yendo directamente. El mensaje es simple: ¡Vaya donde están los clientes! La mayoría de ellos están fuera de los Estados Unidos.

Como si se tratase de una novela donde no todo es real, Marco Bográn "de buena fe", asegura, le pagó en menos de dos semanas (entre finales de marzo y principios de abril) la jugosa suma de $47,462,500 por la compra de siete hospitales sin contar con una garantía de calidad y entrega.

La decisión de compra a la que le dio luz verde Marco Bográn, abogado y con un recorrido reprobado como funcionario de la Cuenta Desafío del Milenio en años anteriores, la manejaron de manera discreta los funcionarios de Invest-H en medio del dolor por los fallecidos y la incertidumbre por la escalada de contagios de coronavirus en el país, pero en el mes de junio se convirtió en un escándalo público de supuesta corrupción o estafa tras una aclaratoria enviada por la empresa turca SDI Global.

Interactivo por: Mario Sánchez

Bográn comenzó a gestionar la compra de los siete hospitales móviles en el extranjero a principios de marzo cuando las autoridades detectaron los primeros pacientes con coronavirus. El 18 de marzo, le firmó la orden de compra a López por los dos primeros hospitales que, según el vendedor, demorarían entre 45 y 55 días en llegar vía marítima a Honduras. Esto no ocurrió, llegaron después de 110 días.

Posteriormente Marco Bográn, ante los constantes señalamientos en su contra, se vio orillado a comparecer por más de cuatro horas ante el Ministerio Público en las instalaciones de la Atic en Comayagüela. Al salir, el funcionario que llegó en una camioneta, acompañado de una dama y junto con sus abogados, se limitó a decir “soy inocente, confío en que prevalecerá la seguridad jurídica”. Luego, todos los medios de comunicación le consultaron sobre cuándo llegarían los otros cinco hospitales móviles, pero, sin inmutarse, respondió: “Desconozco esa información”.

Los dos hospitales de 91 camas llegaron en barco en julio y tardaron varias semanas en desaduanaje por las inconsistencias en la documentación; es decir, debido a "errores de dedo" en las facturas de la compra. Más tarde, el proveedor tuvo que enviar las facturas con las correcciones pertinentes días después de haber atracado el buque en Puerto Cortés.

Luego de cotejar las facturas originales y tras varios días de revisión de los contenedores, el Ministerio Público se encontró con una nueva sorpresa: equipo médico con fecha de vencimiento de 2016 y en mal estado, además de instrucciones en idioma turco.

También: Denuncian fraude de más de $47 millones en compra de hospitales móviles para Honduras

Las facturas que Invest-H presentó presentaban una serie de alteraciones visibles, por ejemplo, la palabra comercial en inglés se escribe "commercial" y no “comercial” como figuraba en el documento, mientras las fechas no presentaban la estructura de ese idioma, el mes primero y el día después, en las cuales tenía que leerse 07/02/20.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dijo de manera pública que en su investigación detectaron que el barco no transportó hospitales móviles, sino centros de triaje, lo que jamás pudo haber costado casi 48 millones de dólares.

Mientras las autoridades investigaban, la población hondureña y los diferentes sectores con sed de justicia y reclamando no impunidad, se enteraron que la exdesignada presidencial de Honduras, María Antonieta Guillén de Bográn, es madrina de Marco Bográn y esposa de uno de sus tíos.

El hilo familiar no acabó allí. Posteriormente, los hondureños conocieron que José Juan Pineda, presidente del Tribunal Superior de Cuentas, y quien al final presentó un informe de responsabilidad penal ante el Ministerio Público por el caso de los hospitales móviles, es suegro de una hermana de Marco Bográn.

Al principio, los funcionarios de Invest-H informaron que los cinco hospitales móviles llegarían en agosto, luego de tanto tiempo de desconocer su paradero y ante las masivas demandas de respuesta de la población, la recién nombrada Junta Interventora aseguró que vendrán en septiembre si no tienen ningún contratiempo, dejando una vez más un germen de dudas entre los hondureños.

Recientemente la Junta Interventora anunció que una comitiva visitará a la fábrica en Turquía donde, según esa entidad, están construyendo los hospitales para garantizar, que en efecto, les están diciendo la verdad. Pese a que la comisión pretende viajar lo más pronto posible a Turquía, no han podido salir del país porque el avión presidencial está en proceso de mantenimiento y estará listo hasta el 15 de agosto.

Interactivo por: Mario Sánchez