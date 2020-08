Hospitales Móviles: Borraron logos plagiados y crearon nuevas facturas

Claves de la adquisición de presupuesto 1. Numeración duplicada Las facturas que amparan Ia importación de MAR202020-e-RFQ, SAN PEDRO SULA PROJECT y MAR202020-e-RFQ, TEGUCIGALPA PROJECT consignado a Invest-H, corresponden al mismo número de

factura con No. SDI-10-20031606001. 2. Código aduanero Las facturas comerciales SDI-10-20031606001, SDI-10-20031606001 y SDI-10-

20031606010 emitidas por Elmed Medical y Hospitales Móviles no cumplen con lo establecido en el artículo 320, último párrafo y 323 literal D del RECAUCA. 3. Diferencia de costos Los valores de las facturas de los hospitales emitidas por Hospitales Móviles y Elmed Medical no concuerdan con el manifiesto y las facturas de Vertisa Cevre Teknolojil y muestran una diferencia o sobreprecio de $10.9 millones en los dos hospitales.