Unas 550 personas al día atenderán en triaje de Infop

San Pedro Sula, Honduras.

San Pedro Sula contará a partir de hoy con tres triajes para hacerle frente al covid-19 con la habilitación del instalado en el Infop.

Este tercer triaje permitirá atender a las personas de todo el sector sur de la ciudad. El lugar tiene capacidad para recibir a unas 550 personas al día, informaron las autoridades gubernamentales.

El doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud, explicó que con esta sala continúan acercando los servicios de salud a la población. Aseguró que en el nuevo centro de triaje del Infop habrá una atención integral.

Detalló que este nuevo centro cuenta con seis consultorios, farmacia, área de glucómetros y manómetros y 20 camillas estabilizadoras equipadas con su respectivo oxígeno.

Cosenza, delegado presidencial en la zona norte para atender la pandemia, recalcó que “hoy en día todos somos primera fila, por lo tanto nos debemos cuidar”.

Detalló que hay buenas noticias para la población, y es que el porcentaje de positividad bajó en la semana 31 en un 12%, de 57% que se tuvo en la semana 30. Tenemos un porcentaje de un 45% en la semana 31.

Desde la semana 25 se ha venido experimentando una baja en la positividad de casos tanto en San Pedro Sula como en Cortés, explicó. Indicó que los triajes móviles y los del Colegio de Ingenieros y de Expocentro han sido claves para la atención oportuna porque han permitido llegar a más gente sin que salgan de sus colonias.



Capacidad

Cosenza detalló que ayer se realizó la capacitación del personal que estará atendiendo en el Infop, que cubre zonas populosas en la ciudad como La Unión y Chamelecón.

Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud, manifestó que todo está planificado para que permanezca abierto las 24 horas a partir de hoy a las 9:00 am.

El comisionado nacional para la atención de la emergencia, Lisandro Rosales, aseguró que el centro de triaje tiene capacidad para atender a 550 personas diarias en área climatizada.

Agradeció a los empresarios que han donado bolsa para el Maiz Pack, manómetros y otros materiales que son necesarios.

SERVICIO. El triaje está equipado y listo para que comience a trabajar. Ayer se capacitó al personal que estará a cargo.

“En este momento debemos demostrar la capacidad de servir a los demás sin buscar nada a cambio”, recalcó Rosales.

El binomio Gobierno y alcaldías viene a fortalecer la implementación de los triajes no solo en San Pedro Sula, sino en todo el país.

Explicó que el Gobierno está trabajando con 12 alcaldías en el acondicionamiento de centros de triaje que contribuirán con el descongestionamiento de los hospitales.

“Son los municipios beneficiados con las primeras transferencias de los fondos del programa Fuerza Honduras”, dijo.

A través de esta iniciativa se busca hacer contención de los casos a nivel local mediante la atención y tratamiento de las personas en etapa temprana y así evitar que lleguen a los hospitales en estado complicado, informó Rosales.

Para los pobladores del sector sur es importante que se habilite el triaje en el Infop, ya que muchos tienen problemas con el transporte y por ello no buscan ayuda a tiempo.

“Mire, acá mucha gente se enferma, pero con esta cuarentena no nos podemos mover porque no hay transporte y la gente cuando mira que uno es sospechoso no le hace ningún favor”, dijo Juan Méndez, residente en Chamelecón.