Cardenal hondureño pide transparencia por millonarias compras durante pandemia

Tegucigalpa.



Buscar la transparencia cada día más en las compras del Estado pidió a las autoridades el cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, durante su homilio dominical en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa.



"¿Qué estamos dando de comer a nuestro pueblo? números, cifras que se vuelven en cierta medida indiferentes, se habla de millones y millones que se gastan, que se invierten, que se reciben o que se endeudan", inició el cardenal Rodríguez.



Posteriormente agregó: "¿Qué significa eso?, sino una llamada cada día más a la transparencia, una llamada a buscar verdaderamente a hacer el bien con los dones que se reciben y no utilizarlos de manera equivocada para enriquecimiento ilícito".



El líder de la Iglesia Católica hondureña lamentó las acciones de las personas que explotan al pobre vendiendo productos sobrevalorados, por lo que les recordó que las riquezas no se acumulan.



"Va para todos los especuladores, grandes y pequeños, para aquellos que hasta en una pulpería han subido exageradamente los precios o en un supermercado, esos no es solidaridad sino un egoísmo individualista, de nada les va a ganar acumular especulación, el pobre que explota al pobre", dijo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.



Reprochó también el crimen organizado que sigue traficando "veneno" para la niñez y juventud con la droga, pero reprendió también a los que se dedican al delito de la extorsión. "¿Cómo vamos a pedir la gracia y misericordia de Dios si gran parte de nuestro pueblo sigue delinquiendo y extorsionando?", cuestionó.



Opinó el cardenal Rodríguez que la pandemia del coronavirus debe ser una llamada fuerte y las familias deben hacer conciencia en sus hijos a que no todo se vale. "El camino del mal y del crimen tarde o temprano termina mal", expresó.



"Denles ustedes de comer quiere decir pueblo hondureño cambien, no podemos seguir así, no podemos pretender que Dios va a bendecir Honduras si seguimos en el camino de la maldad", agregó.



Y conclusó que "este domingo la llamada es fuerte para que podamos abrirnos a Jesús que sacia nuestra hambre más allá de todo deseo".