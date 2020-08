Violencia: Mujeres se llevan la peor parte del confinamiento

TEGUCIGALPA.

El confinamiento por el toque de queda absoluto que desde el 13 de marzo se decretó en Honduras por el covid-19 ha rebajado la tendencia de crecimiento de los homicidios.

Según datos de la Policía Nacional, esto se refleja con una baja de 4.39% durante el período del 13 de marzo al 28 de julio del 2020. La baja también se registra en los delitos comunes.

La mala noticia es que las denuncias por violencia doméstica aumentaron 4.1% durante el mismo período, según los datos que maneja el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

“Las mujeres en la cuarentena se han llevado la peor parte, por ejemplo los homicidios han bajado en los registros. Pero hay otros tipos de violencia que están aumentando”, dijo Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia en conversación con LA PRENSA.

Y es que en la línea 911 se reciben unas 260 denuncias diarias de maltrato contra mujeres, revelan las cifras que maneja Ayestas.

El fenómeno es sencillo: el confinamiento aumentó la exposición de las mujeres y las niñas frente a sus agresores. El enemigo no está afuera, lo tienen dentro de la casa.

Violencia contra mujeres

A las mujeres les pasa factura el encierro y no solo en Honduras, sino en América Latina adonde se ha visto un aumento en muertes y violencia contra las mujeres. “Encerrar a las parejas y familias que ya enfrentan problemas ha generado una mayor violencia porque se aumenta el maltrato en situación de confinamiento”, señaló el sociólogo Eugenio Sosa.

Encima, en el contexto de la pandemia de covid-19, las mujeres y niñas son las que más responsabilidad tienen de las tareas domésticas y de cuidado, provocando una mayor carga de trabajo no remunerado, lo que puede afectar su salud física y emocional o terminar en explotación.

Medidas 1- Fiscalía asesora a policías para denuncias. Buscan ofrecer las sesorías y capacitación a policías que están atendiendo casos en la calle durante las 24 horas y dar respuestas efectivas a las víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar durante el confinamiento. 2- Violencia doméstica eleva denuncias en el país. Antes de que se declarara la pandemia del coronavirus, en Honduras se registraban 1,721 denuncias por violencia machista a la semana, cifra que aumentó a 1.792 luego que las autoridades establecieron medidas preventivas. 3- Más de 50 mujeres han muerto durante pandemia. Mujeres son víctimas de las pandillas, las bandas criminales y los grupos del narcotráfico. Los sectores más afectados por las restricciones son las mujeres y menores de edad, según el Observatorio de la Violencia.

Según datos de la línea de atención del Sistema Nacional de Emergencias 911, en Honduras las cifras de denuncias de violencia contra las mujeres subió significativamente, reportando más de 40,000 casos de agresión en lo que va del año y alcanzando su mayor número desde abril con casi 10,000 denuncias acumuladas. Cortés, Francisco Morazán y Yoro son los departamentos que más registran denuncias.

“Se ha identificado que la mayor parte de las llamadas de emergencia son de violencia de género, seguidas por casos de violencia intrafamiliar”, informó Juan Carlos Degrández, subdirector del 911.

En el período de marzo a mayo se reportaron 1,259 denuncias recibidas, 393 detenciones infraganti y 304 audiencias con comparecencias en un juzgado de violencia doméstica, reportó la Fiscalía. Sin embargo, está comprobado que la mayoría de casos de violencia doméstica no salen de casa, son sufridos en silencio, lo que evita manejar números que se acerquen a la realidad.

“Población no respeta la pandemia ni normas de convivencia, todos los días hay muertos”: Migdonia Ayestas, Observatorio de la Violencia

Homicidios

Del marzo al 28 de julio, el promedio de homicidios que ha reportado el departamento de Estadística de la Policía Nacional es de nueve homicidios diarios, es decir, son 407 muertes violentas menos de las que se registran en ese período comparándolo con 2019.

Las medidas del confinamiento ayudaron a frenar los índices delictivos, así como las muertes de mujeres y homicidios.

Este es el resultado de la operatividad que se mantiene a nivel nacional. “Han bajado hasta los delitos comunes, en general hay una baja en la mayoría de delitos, y se debe al confinamiento porque reduce la circulación de personas en calles y evita el delito” confirmó Jair Meza, vocero de la Policía.

“Confinamiento es para gente corriente, pero no para grupos criminales que siguen operando”: Eugenio Sosa, sociólogo

En el caso de muertes violentas de mujeres, desde la semana 12 que comprende el 16 de marzo hasta la semana 30 (28 de julio), tiempo del confinamiento, el Observatorio de la Violencia registraba 80 muertes. En el mismo rango de tiempo pero del año 2019, la cifra de muertes alcanzó los 138, una reducción de un 42.03%, con respecto al 2019.

Mientras que en homicidios, desde la pandemia se han reportado 957 muertes y en 2019 fueron 1,329, esto representa un 27.99% de reducción al compararlo con el año pasado. “Hay una reducción de la tasa de homicidios en un 4.39 puntos y es importante destacar que el departamento de Cortés refleja una reducción del 30%”, dijo Orlin Cerrato, inspector general de la Policía Nacional.

Fines de Semana

El sábado y domingo, los días cuando se supone que nadie circula en Honduras, es cuando se reporta la mayor incidencia de homicidios al acumular el 33.2 % del total de víctimas.

“Llama la atención que durante la cuarentena en Honduras ningún día ha cerrado con cero homicidios y siempre son los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida y Olancho los de mayor incidencia”, dijo Ayestas. Esto es porque, dice, la población no respeta la pandemia ni las normas de convivencia que establecieron las autoridades.

“Todos los días de la semana están ocurriendo muertes violentas, pero se incrementan más el fin de semana”.

Criminalidad sigue operando

El sociólogo Eugenio Sosa asegura que se ha visto el descenso de homicidios porque la gente común cumple las restricciones y ha evitado la exposición en calle, lo que baja el número de muertes, así como delitos como asaltos, robos, entre otros; pero a su criterio, el sicariato y los grupos de criminalidad organizada siguen operando.

Datos 1,624 muertos son reportados de manera violenta hasta el 9 de julio de 2020, según autoridades. 17 homicidios reportados muestran que el 5 de julio ha sido el día más violento durate la cuarentena. 1,721 denuncias de violencia doméstica se reportan a la semana en Honduras, antes de la pandemia

“En la medida que la gente se expone menos, no están abiertos bares o lugares públicos, se da la baja. Sin embargo, llama la atención que siempre se perpetran actos de sicariato y esto porque el confinameinto en general es para la ciudadanía corriente, pero no para los grupos criminales”, dice Sosa. Esto, según el analista, es porque los grupos mantienen controles, alianzas con maras, y significa que la cuarentena les permite moverse con mayor libertad.

“Hay zonas donde no hay patrullajes y dejan el campo libre. Incluso uno se pregunta ¿qué está pasando con el tráfico de drogas?, el confinamiento podría permitir que no se den incautaciones o las que se hagan sean pocas, no porque no pase, sino porque hay menos control”, apuntó Sosa.